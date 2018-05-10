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    Австралия выделяет дополнительные средства на расследование катастрофы МН17

    Тема:

    Крушение MH17. Три года со дня трагедии (101)

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    По информации пресс-службы Министерства иностранных дел Австралии, правительство предоставит 50,3 млн долларов в течение четырех лет, чтобы поддержать голландское правосудие по привлечению виновных к ответственности.
    Обломки самолета MH17
    REUTERS Michael Kooren

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Австралия намерена выделить более 50 млн долларов на расследование катастрофы малазийского Boeing (МН17), сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

    В Нидерландах открыли живой мемориал, посвященный жертвам катастрофы МН17
    REUTERS Remko de Waal/Pool
    В Нидерландах открыли "живой мемориал" в память о жертвах крушения МН17

    Отмечается, что правительство предоставит 50,3 млн долларов в течение четырех лет, чтобы поддержать голландское правосудие по привлечению виновных к ответственности.

    Также упомянутое финансирование заложено в проект федерального бюджета Австралии на 2018-2019 годы.

    Проект на днях внесла на рассмотрение парламента правительственная коалиция.

    В бюджетных документах говорится, что финансирование предусматривает продление работы посольства Австралии в Киеве.

    Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

    Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко на встрече с премьером Нидерландов Марком Рютте в Давосе обсудил усилия, направленные на привлечение к ответственности виновных в крушении в небе над востоком Украины малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.

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