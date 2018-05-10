Австралия выделяет дополнительные средства на расследование катастрофы МН17

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Австралия намерена выделить более 50 млн долларов на расследование катастрофы малазийского Boeing (МН17), сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

Отмечается, что правительство предоставит 50,3 млн долларов в течение четырех лет, чтобы поддержать голландское правосудие по привлечению виновных к ответственности.

Также упомянутое финансирование заложено в проект федерального бюджета Австралии на 2018-2019 годы.

Проект на днях внесла на рассмотрение парламента правительственная коалиция.

В бюджетных документах говорится, что финансирование предусматривает продление работы посольства Австралии в Киеве.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко на встрече с премьером Нидерландов Марком Рютте в Давосе обсудил усилия, направленные на привлечение к ответственности виновных в крушении в небе над востоком Украины малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.