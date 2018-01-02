В ГПУ рассказали, как будут судить украинцев по крушению MH17

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что подозреваемым в причастности к катастрофе малазийского самолета MH17 в Донбассе в 2014 году предложат добровольно дать показания суду Нидерландов, передает Укринформ.

"Мы будем предлагать подозреваемым в добровольном порядке предстать перед голландским судом", – отметил он.

Сообщается, что предложение будет сделано после обнародования списка подозреваемых из 120 человек и официального сообщения им о подозрении.

"Обнародование имен людей, причастных к катастрофе самолета, является плановым промежуточным этапом и свидетельством того, что Украина и Нидерланды уделяют максимальное внимание расследованию этого дела. Следующим этапом будет официальное сообщение им о подозрении", – сказал Енин.

Дела против украинцев будут слушаться в суде Нидерландов по специальной процедуре, прописанной в двустороннем межгосударственном соглашении. Они будут давать показания по видеосвязи, находясь при этом в Украине.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области при не выясненных пока обстоятельствах. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону.