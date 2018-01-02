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    Общество

    В ГПУ рассказали, как будут судить украинцев по крушению MH17

    (обновлено: )37902
    Сообщается, что предложение будет сделано после обнародования списка подозреваемых из 120 человек и официального сообщения им о подозрении.
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Украине
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин заявил, что подозреваемым в причастности к катастрофе малазийского самолета MH17 в Донбассе в 2014 году предложат добровольно дать показания суду Нидерландов, передает Укринформ.

    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Украине
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
    Катастрофа МН17: виновных ждет наказание в Нидерландах - эксперт

    "Мы будем предлагать подозреваемым в добровольном порядке предстать перед голландским судом", – отметил он. 

    Сообщается, что предложение будет сделано после обнародования списка подозреваемых из 120 человек и официального сообщения им о подозрении.

    "Обнародование имен людей, причастных к катастрофе самолета, является плановым промежуточным этапом и свидетельством того, что Украина и Нидерланды уделяют максимальное внимание расследованию этого дела. Следующим этапом будет официальное сообщение им о подозрении", – сказал Енин.

    Дела против украинцев будут слушаться в суде Нидерландов по специальной процедуре, прописанной в двустороннем межгосударственном соглашении. Они будут давать показания по видеосвязи, находясь при этом в Украине.

    Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области при не выясненных пока обстоятельствах. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

    Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону.

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