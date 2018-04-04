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    В мире

    Комиссия по делу MH17 обнародовала выводы по снимкам с радаров РФ

    (обновлено: )50411
    Как говорится в заявлении JIT, выводы, сделанные специалистами по радарам, показывают, что ракета из "Бука" могла быть запущена из места стрельбы, определенного JIT, без того, чтобы быть зафиксированной на радарных изображениях.
    Крушение малайзийского Boeing на Украине
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Международная следственная группа (JIT) по расследованию катастрофы рейса MH17, обнародовала выводы двух независимых экспертов, которые изучали изображения с радаров, предоставленных РФ.

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    Как говорится в опубликованном на сайте прокуратуры Нидерландов заявлении JIT, "выводы, сделанные этими специалистами по радарам, показывают, что ракета из "Бука" могла быть запущена из места стрельбы, определенного JIT, без того, чтобы быть зафиксированной на радарных изображениях".

    "JIT уже пришла к выводу, что тот факт, что ракета с "Бука" не видна на изображениях с радаров, не означает, что в воздушном пространстве не было никакой ракеты с "Бука"… Эксперты согласились с этим выводом JIT", — сказано в заявлении.

    По мнению экспертов, отсутствие ракеты с "Бука" на изображениях с радара может быть объяснено в частности характеристикой полета ракеты.

    "Примером таких характеристик является скорость полета ракеты. Из-за того, что эта скорость намного выше, чем скорость гражданской авиации, гражданские радарные установки настраиваются так, что такие быстрые объекты вообще не видны на изображениях с радара. Это делается для предотвращения "шума" на изображении с радара", — сообщили в прокуратуре.

    Кроме того указано, что эксперты по радарам подтверждают, что никакие другие самолеты вблизи MH17 на представленных изображениях с радаров не были замечены.

    Как сообщалось ранее, президент Петр Порошенко на встрече с премьером Нидерландов Марком Рютте в Давосе обсудил усилия, направленные на привлечение к ответственности виновных в крушении в небе над востоком Украины малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.

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