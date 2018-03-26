В Нидерландах открыли мемориал памяти жертв катастрофы MH17

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В нидерландском Эйндховене открыли мемориал памяти жертв катастрофы самолета рейса MH17, который потерпел крушение в Донбассе в 2014 году.

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Об этом говорится в сообщении украинского посольства в Twitter.

"Трагедия MH17 объединила нас. Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь ответственных к правосудию", — говорится в сообщении.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.