наверх
26.03.201808:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.01
  • EUR32.43+ 0.09
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Нидерландах открыли мемориал памяти жертв катастрофы MH17

    (обновлено: )39
    Как сообщили в украинском посольстве, мемориал был открыт в нидерландском Эйндховене: "Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь ответственных к правосудию".
    В нидерландском Эйндховене открыли мемориал памяти жертв катастрофы самолета рейса MH17
    twitter.com/ukrinnld

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В нидерландском Эйндховене открыли мемориал памяти жертв катастрофы самолета рейса MH17, который потерпел крушение в Донбассе в 2014 году.

    Читайте также: Трагедия MH17 на руку тем, кто затягивает конфликт на Донбассе — эксперт

    Об этом говорится в сообщении украинского посольства в Twitter.

    "Трагедия MH17 объединила нас. Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь ответственных к правосудию", — говорится в сообщении.

    Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Следственные действия по факту смерти Скрипаля
    Отравление Скрипаля. Британия против России