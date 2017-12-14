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    Происшествия

    На месте крушения Boeing MH17 в Донбассе вновь обнаружены человеческие останки

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    Выемка костных фрагментов была проведена возле села Грабово в Донецкой области, где летом 2014 года разбился Boeing "Малайзийских авиалиний"/
    На месте крушения Boeing 777 в Украине. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. На месте крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе обнаружены останки, сообщили в Генпрокуратуре самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    Крушение MH17. Презентация предварительного доклада иностранных экспертов. Видео
    112 Украина/Youtube
    Крушение MH17. Предварительный доклад иностранных экспертов

    Ранее на месте крушения MH17 журналист из США Патрик Ланкастер обнаружил останки, предположительно, жертв авиакатастрофы. Они были изъяты и переданы следственной группе Нидерландов. Позже представитель голландского министерства юстиции Сентина ван дер Меер заявил, что идентифицированы останки семи жертв катастрофы Boeing.

    "Тринадцатого декабря отделом по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления генеральной прокуратуры ДНР была проведена выемка костных фрагментов, обнаруженных в районе населенного пункта Грабово гражданином США Патриком Ланкастером", — сказал представитель Генпрокуратуры ДНР.

    По его словам, останки направлены для исследования в бюро судебно-медицинских экспертиз.

    Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области при не выясненных пока обстоятельствах. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

    Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону.

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