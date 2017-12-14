На месте крушения Boeing MH17 в Донбассе вновь обнаружены человеческие останки

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. На месте крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе обнаружены останки, сообщили в Генпрокуратуре самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее на месте крушения MH17 журналист из США Патрик Ланкастер обнаружил останки, предположительно, жертв авиакатастрофы. Они были изъяты и переданы следственной группе Нидерландов. Позже представитель голландского министерства юстиции Сентина ван дер Меер заявил, что идентифицированы останки семи жертв катастрофы Boeing.

"Тринадцатого декабря отделом по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления генеральной прокуратуры ДНР была проведена выемка костных фрагментов, обнаруженных в районе населенного пункта Грабово гражданином США Патриком Ланкастером", — сказал представитель Генпрокуратуры ДНР.

По его словам, останки направлены для исследования в бюро судебно-медицинских экспертиз.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области при не выясненных пока обстоятельствах. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону.