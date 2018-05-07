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    СМИ раскопали подробности в расследовании дела Найема

    Тема:

    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа (445)

    (обновлено: )207
    По информации СМИ, одним из следователей прокуратуры по делу об избиении нардепа Мустафы Найема является Даур Рафикович Агрба, который может быть приближен к бизнесу семьи Саитовых.
    Судебное заседание по избранию меры пресечения избившему Найема
    Masi Nayyem, facebook

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Одним из прокуроров Киевской местной прокуратуры №10, которая ведет дело нардепа Мустафы Найема, является Даур Рафикович Агрба, который может быть приближен к бизнесу семьи Саитовых, а прокурором по делу является участник скандального ДТП в Киеве Дмитрий Байчас, сообщает "Украинская правда".

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    По данным сайта, Саида Рафиковна Агрба является одной из основательниц ООО "Компания по управлению активами "Эффективные инвестиции". Компания является бенефициаром ООО "Релакс-Компани", основатель которой в свою очередь — Магомед-Амин Саитов.

    "Эффективные инвестиции" зарегистрирована по тому же адресу, что и ВОО "Диаспора чеченского народа" и компании, учредителями которых являются Саитовы — на ул.Дегтяревской, 27-Т.

    Дмитрий Байчас известен тем, что в 2010 году в 18-летнем возрасте, находясь за рулем Porsche Cayenne стал виновником ДТП в Киеве, в результате которого пострадала женщина — водитель второй машины-участницы ДТП.

    По данным декларации Дмитрия Байчаса, он владеет только земельным участком в с.Сошников Бориспольского района на 34 тыс. кв.м., и пользуется квартирой в Киеве на 144,4 кв., которая принадлежит Владиславу Байчасу.

    Дмитрий Байчас является сыном Владислава Байчаса — главы Бориспольского райсовета, хотя в декларациях обоих родственные связи не упоминаются. С 2007 по 2010 гг. Байчас-старший был помощником депутата от БЮТ Сергея Мищенко, в 2010-2014 гг. возглавлял Бориспольский райсовет, был главой Бориспольской райорганизации "Партии регионов".

    В конце февраля 2014 г. он подал в отставку с должности главы райсовета, однако по результатам местных выборов в 2015 г. был переизбран на эту должность уже от "БПП".

    По данным Общественной кадастровой карты, в 2016 г. на Владислава Байчаса и его ближайших родственников было зарегистрировано 26 га земли, еще 43 га принадлежит им на правах пользования. Также с Байчасом связывают ряд других компаний, среди которых ООО "Авто-Украина", ПАО "Евронафтопродукт", ООО "Сосновое имение-5" и др.

    Напомним, в центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали троих человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга. 

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    В среду, 2 мая, суд избрал меру пресечения троим подозреваемым в избиении Найема, не взяв ни одного из них под стражу, как об этом ходатайствовала прокуратура. 

    Накануне было сообщено, что подозреваемый Магомед Саитов задержан в Азербайджане, куда он срочно вылетел сразу после инцидента с Найемом. Другим подозреваемым по делу избрана мера пресечения в виде домашнего ночного ареста.

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