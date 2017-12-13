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    Общество

    Зайцева объяснила, откуда у нее в крови взялся кодеин

    (обновлено: )297
    По словам Елены Зайцевой, она не наркоманка, так как страдает от травмы головы с детства и любой прием наркотиков может быть опасным для жизни.
    Заседание суда по пересмотру меры пресечения подозреваемой в аварии Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Подозреваемая в совершении смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева отвергла обвинения в приеме наркотических веществ и попросила общество не делать из нее наркоманку.

    Заседание суда по пересмотру меры пресечения подозреваемой в аварии Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН
    Смертельное ДТП в Харькове. Пересмотр меры пресечения Зайцевой

    Об этом Зайцева заявила во время судебного заседания по переизбранию ей меры пресечения 

    "Я знаю, что люди считают меня наркоманкой, но это — не так. Это — недопустимо для меня, ведь у меня травма головы с детства, при которой прием наркотиков может быть опасным для моей жизни", — цитирует УНН Зайцеву.

    Также, она в очередной раз попросила прощения у родственников погибших: "я прошу прощения, я никогда больше не сяду за руль", — сказала Зайцева.

    Ранее в полиции сообщили, что в организме водителя автомобиля Lexus Елены Зайцевой обнаружили кодеин. 

    В среду суд рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении ареста Зайцевой и срока ее содержания в следственном изоляторе.

    Напомним, 18 октября внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

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