Зайцева объяснила, откуда у нее в крови взялся кодеин

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Подозреваемая в совершении смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева отвергла обвинения в приеме наркотических веществ и попросила общество не делать из нее наркоманку.

Об этом Зайцева заявила во время судебного заседания по переизбранию ей меры пресечения

"Я знаю, что люди считают меня наркоманкой, но это — не так. Это — недопустимо для меня, ведь у меня травма головы с детства, при которой прием наркотиков может быть опасным для моей жизни", — цитирует УНН Зайцеву.

Также, она в очередной раз попросила прощения у родственников погибших: "я прошу прощения, я никогда больше не сяду за руль", — сказала Зайцева.

Ранее в полиции сообщили, что в организме водителя автомобиля Lexus Елены Зайцевой обнаружили кодеин.

В среду суд рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении ареста Зайцевой и срока ее содержания в следственном изоляторе.

Напомним, 18 октября внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.