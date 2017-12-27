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    ДТП в Харькове. В отношении автошколы, где училась Зайцева, завели дело

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    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание (158)

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    По словам заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергея Чижа, дело завели по статье "служебная халатность".
    Заседание суда по пересмотру меры пресечения подозреваемой в аварии Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Полиция завела уголовное дело в отношении автошколы в Харькове, в которой училась подозреваемая по делу о ДТП с шестью погибшими Елена Зайцева, передает агентство УНИАН со ссылкой на заместителя начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергея Чижа.

    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН
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    По словам Чижа, дело завели по статье "служебная халатность". На пресс-конференции Чиж сообщил, что следователи не нашли подтверждения информации о том, что якобы перед столкновением с Volkswagen Зайцева участвовала в так называемых уличных гонках. "Данная информация не подтвердилась", — цитирует Чижа агентство.

    Напомним, 18 октября внедорожник Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник Lexus отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора. Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия" девушке грозит до десяти лет лишения свободы.

    Смотрите также фотоленту: Смертельное ДТП в Харькове. Пересмотр меры пресечения Зайцевой

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