Обмен пленными. Власть хочет убить сразу всех зайцев - Якубин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Украинские власти заявили о готовности в среду, 27 декабря передать 306 граждан в ОРДЛО в обмен на 74 своих пленных. Об этом заявила вице-спикер парламента Ирина Геращенко. При этом, по соображениям безопасности, время и место обмена стороны сообщат только утром 27 декабря.

Стоит отметить, что в начале недели появилось сообщение о готовности участвовать в обмене пленными журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, осужденных ранее на 9 лет за "сепаратизм и пособничество террористам".

По словам политолога Алексея Якубина, обмен пленными стал в Украине долгоиграющим спектаклем, в котором каждый пытается получить собственные дивиденды.

"Эта тема переносится уже несколько недель подряд, а основные препятствия исходят со стороны Киева. Украинские власти буквально на ходу пытаются менять списки этих военнопленных. Сначала мы слышали о формуле "все на все". Теперь мы видим заявление Ирины Геращенко, что 27-го декабря произойдет обмен военнопленных, но это будет не основная часть, а только первый этап, за которым последуют следующие", — отмечает Якубин.

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По его словам, тема обмена военнопленных оказалась чрезмерно политизирована.

"На этой волне у многих имеется неприкрытое желание получить конкретную политическую выгоду. Кроме того, мы наблюдаем процесс затягивания процесса. Параллельно с этим отсутствует какая-либо ясность по поводу четвертой встречи Курта Волкера и Владислава Суркова. А она, к слову, как раз и должна быть привязана к теме обмена военнопленных. Последнего не происходит и это общение, как следствие, также затягивается", — говорит эксперт.

По мнению Якубина, инициативы по обмену пленными связаны еще и с желанием Киева освободиться от части людей, который приносят имиджевый негатив.

"Такие организации, как, например, Amnesty International говорят об арестованных журналистах, как об узниках совести. Если внести их в список на обмен пленными, Киев снимет с себя все обвинения правозащитных организаций", — резюмировал политолог.