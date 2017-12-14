Спецкор: потерпевшие в ДТП считают, что Зайцева переигрывает

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Подозреваемая в смертельном ДТП в Харькове Елена Зайцева останется в СИЗО еще на два месяца. Такое решение в среду, 12 декабря, принял суд.

Смертельное ДТП в Харькове произошло 18 октября. В результате аварии погибли шесть человек. Отметим, что в ходе судебного заседания Елена Зайцева признала свою вину в смертельном ДТП и заявила, что готова нести ответственность. Также девушка добавила, что за руль больше не сядет.

Второй водитель, которого подозревают в аварии, — Геннадий Дронов. В прошлом месяце Киевский районный суд Харькова принял решение арестовать мужчину сроком на 2 месяца без возможности внесения залога. В среду этот же суд рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения для Дронова.

Специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы в Харькове Виталий Лабскир, находящийся в суде, сообщил (13 декабря — Ред.), что родители одного из погибших в ДТП в Харькове считают, что раскаяние Зайцевой — спектакль для смягчения наказания.

Как восприняла Елена Зайцева то, что ей продлили арест на два месяца?

— Буквально в 14:45-14:50 судья прочитала определение, в котором удовлетворила ходатайство прокуратуры. Арест продлен еще на 60 дней без права внесения залога. На заседании была мать Алены Зайцевой. Сама Алена, когда слушала определение суда, уже не плакала. Наверное, понимала, что решение будет таким. В начале заседания, когда ее завели, у нее слезы лились ручьем. Зайцева в своей речи просила прощения у тех, кто пострадал. Говорила, что больше не сядет за руль, утверждала, что она не наркоманка, а фенобарбиталы, кодеин, были найдены у нее потому, что она принимала пенталгин. Во время этой речи она действительно очень много плакала. Но суд решил то, что решил.

УНИАН Заседание суда по пересмотру меры пресечения подозреваемой в аварии Елене Зайцевой в Харькове

В целом как проходило судебное заседание о продлении меры пресечения? Много людей собралось?

— Было очень много камер, очень много журналистов. И из свидетелей были родители двух пострадавших — Дианы и Оксаны Берченко, двух сестер. Оксана очень серьезно пострадала: у нее тяжелые травмы, искалеченное лицо, ей сейчас делают пластические операции, а Диана погибла в том ДТП. Были родители Александра Евтеева, мужа Оксаны Берченко, который также погиб. Вот родители Берченко тоже очень сильно плакали в суде, особенно когда увидели Алену Зайцеву, там у них чуть ли не произошла истерика. Родители Александра Евтеева после того, как Зайцева просила прощения, говорили, что категорически ей не верят, что она играет спектакль только ради того, чтобы приговор не был слишком серьезным. Что касается самого судебного заседания, то прокурор попросил продлить содержание под стражей на 60 дней, и его ходатайство было удовлетворено. Защитник Зайцевой утверждал, что вина однозначно не только ее, но и Дронова. А сама Зайцева предстала таким агнцем, который раскаивается и который готов принять любое наказание.

УНИАН Заседание суда по пересмотру меры пресечения подозреваемой в аварии Елене Зайцевой в Харькове. Родители погибшего Александра Евтеева

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Относительно обнаружения кодеина, опиатов. Были какие-то заявления, комментарии от адвоката или от самой Елены Зайцевой?

— Адвокат настаивала, что это лекарственные препараты, пенталгин, Зайцева его якобы принимала за несколько дней до того смертельного ДТП. Сама Зайцева говорила, что никакая она не наркоманка. У нее десять лет назад была травма, и поэтому она в принципе не могла принимать наркотики, иначе бы она умерла. Зайцева настаивала, что принимала лекарственный препарат, и только из-за этого могли быть в моче опиаты.

Зайцеву уже вывели из суда?

— Да, ее сейчас конвоируют в СИЗО. В 14:00 должно было начаться заседание по продлению меры пресечения второму виновнику ДТП, Геннадию Дронову. Но поскольку затянулось заседание по Зайцевой, оно началось почти на час позже ожидаемого, то все затягивается. И Геннадия Дронова пока нет в суде.

УНИАН Заседание суда по пересмотру меры пресечения подозреваемой в аварии Елене Зайцевой в Харькове

Были ли какие-то заявления от адвоката Дронова?

— Его адвоката тоже пока нет. Адвокат Зайцевой, я повторюсь, настаивает, что вина не только Алены, но и безусловно, Дронова. Еще я могу добавить, что Харьков до сих пор очень тяжело переживает это ДТП. В самом центре города на Сумской, по-прежнему, наверное, народный мемориал: все время живые цветы. Я утром сегодня приходил, видел там порядка 100-200 букетов, фотографии погибших.

Говорили о том, как долго может длиться следствие? Была какая-то новая информация на этот счет?

— На сегодняшнем заседании прокурор сказал, что срок досудебного расследования продлен до 14 февраля, и что по ряду экспертиз еще не получены результаты. То есть, досудебное расследование гарантированно до 14 февраля.

Напомним, управляющий партнер юридической компании «Шаповалов и Партнеры» Андрей Шаповалов считает, что проверка автошколы, учившей виновницу ДТП в Харькове, не изменит ход следствия.

Адвокат, правозащитник Виктор Чевгуз ранее прогнозировал, что второму участнику смертельной аварии в Харькове Геннадию Дронову грозит пять лет тюрьмы.