ТОП тем в мире: ДТП с конгрессменами в США, "Азов" = ИГИЛ для Украины

РИА Новости Украина

ФБР открыто выступило против Трампа

ФБР публично усомнилось в достоверности критического документа, подготовленного в комитете по разведке палаты представителей конгресса, который планирует обнародовать администрация президента США Дональда Трампа. Тема вызвала интерес многих зарубежных СМИ. Как пишет New York Times со ссылкой на источники, близкие к президенту, Трамп хочет, чтобы документ был обнародован, так как, по его мнению, это докажет, что ФБР и минюст действовали ненадлежащим образом, когда добивались получения секретного ордера для слежки за советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем.

Трамп и республиканцы упрекают важнейшие органы юстиции в предвзятости в отношении президента, отмечает Business Insider, в то время как демократы считают, что доклад содержит неточные сведения и призван отвлечь внимание от расследования "российского вмешательства" в выборы.

"Публичные разногласия обостряют ожесточенный конфликт между Белым домом и важными должностными лицами минюста… а также высокопоставленными лицами в разведывательном сообществе, которые ранее предупреждали, что выпуск секретного документа Республиканской партии может поставить под угрозу национальную безопасность", — пишет Los Angeles Times.

По мнению Guardian, этот новый конфликт — лишь очередной виток открытой конфронтации Белого дома и правоохранительных органов, которая грозит конституционным кризисом.

SAUL LOEB / AFP Дональд Трамп

Поезд с конгрессменами-республиканцами попал в ДТП

Зарубежная пресса пишет в четверг о крупной аварии в США с участием поезда, в котором находились конгрессмены-республиканцы.

"Один человек погиб, шесть получили ранения в результате столкновения грузовика и поезда Amtrak, в котором ехали конгрессмены-республиканцы, направлявшиеся на ежегодную партийную конференцию в Западной Виргинии", — пишет газета Washington Post. По данным New York Times, столкновение произошло примерно в 10 милях (16 км) к северо-западу от города Шарлотсвилл. Жертвой ДТП стал один из трех человек, находившихся в грузовике.

REUTERS Drone Base Поезд с американскими конгрессменами столкнулся с грузовиком

Как отмечает газета Guardian, два конгрессмена госпитализированы с незначительными ранениями. Спикер палаты представителей Пол Райан, который также находился в поезде, не пострадал. Как сообщил газете New York Times неназванный представитель Белого дома, Райан предоставил последнюю информацию о происшествии президенту США Дональду Трампу. Газеты описывают первые моменты после столкновения со слов очевидцев: конгрессмены из Огайо и Теннесси Брэд Венстрап и Фил Ро, имеющие опыт работы врачами, направились на помощь пострадавшим сразу после инцидента. Сенатор из Луизианы Билл Кэссиди предложил запасную рубашку законодателю из Техаса Майклу Берджессу, который был "в крови, слизи и грязи".

REUTERS Eze Amos Поезд с американскими конгрессменами столкнулся с грузовиком

После аварии конгрессмены заявили, что конференция будет проведена, как запланировано. Теперь в программу мероприятия включено время для молитвы о погибшем и пострадавших, а также брифинг по безопасности.

Британский министр подал в отставку из-за опоздания

Министр Великобритании по вопросам международного развития Майкл Бейтс подал в отставку из-за опоздания на заседание Палаты лордов, однако премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась принимать ее, пишут многие мировые СМИ.

"Министр уволился из-за того, что его не было в Палате лордов, когда он должен был находиться там, чтобы ответить на вопрос, затем он вышел из зала, что привело в шок его коллег", — пишет Guardian.

"Мне невероятно стыдно за то, что я не был на своем месте, и по этой причине я немедленно предлагаю отставку премьер-министру", — приводит слова министра Business Insider.

"В напряженном видео звучат крики других политиков, восклицающих "нет!" со своих мест. В то время как некоторые смеялись в недоумении, другие пытались затянуть Бейтса обратно в зал", — пишет Washington Post.

Как отмечает Independent, представитель Мэй, которая в настоящее время находится в Китае с визитом, заявила, что премьер не принимает отставку, так как не считает ее необходимой.

Израильские фанаты Lorde засудили активистов за отмену концерта

Три израильские фанатки поп-звезды Lorde подали иск на несколько тысяч фунтов за "эмоциональные страдания" в отношении двух новозеландских активистов за то, что они якобы убедили ее отменить вступление в Тель-Авиве. Об этом пишет газета Guardian и другие зарубежные издания.

"Иск, поданный во вторник, предполагает выплату 45 тысяч израильских шекелей, или 13,2 тысяч долларов трем израильским подросткам, которые купили билеты на концерт. Они требуют выплаты не от певицы, а от авторов открытого письма", — уточняет New York Times.

Ранее две поклонницы исполнительницы израильского и палестинского происхождения написали открытое письмо в адрес певицы и попросили певицу отменить выступление, так как, по их мнению, власти Израиля могут интерпретировать его как поддержку их политики по отношению к Палестине. Это дело "может стать первым использованием противоречивого закона, принятого в Израиле в 2011 году. Он позволяет инициировать гражданские иски в отношении тех, кто призывает к бойкоту Израиля", — подчеркивает Guardian. Как сообщает газета Washington Post, "несмотря на то, что дело будет слушаться в иерусалимском суде, закон распространяется на граждан зарубежных страны и решение будет обязательным для выполнения за рубежом на основании международных соглашений".

wikipedia Lorde

Провальная реформа полиции

Реформа полиции стала одной из первых и громких реформ в Украине после Майдана и бегства Виктора Януковича. В нее были инвестированы огромные средства. Однако о реальных изменениях говорить не приходится, пишет Татьяна Гончарук для издания Open Democracy, анализируя причины провала реформы. Автор отмечает, что реформа с самого начала осуществлялась в обход законам и правовым механизмам. В целом требования, которые выдвигала общественность к полиции, а также Совет Европы, так и не были учтены грузинской командой и украинским правительством, а отсутствие реальной реформы служит и личным интересам министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Аваков назначает и руководителей полиции в каждой области Украины, а также утверждает бюджет полиции, что в свое время не лучшим образом сказалось на реформе участковых полицейских, оставляя старую систему на месте", — уточняется в статье.

Аваков использует полицию в целях политической борьбы своей партии — "Народный Фронт", а также для разрешения ситуации со своим сыном, который замешан в коррупционном скандале по закупке рюкзаков для воинов АТО. Эксперты утверждают: реформу нельзя считать завершенной, пока не будут реформированы криминальная полиция и следственные органы. Без этого невозможно эффективное расследование преступлений, даже самых незначительных.

"Реальные изменения привели бы к краху множественных коррупционных схем, а также сделали бы невозможным злоупотребления властью, в частности в лице министра внутренних дел и других чиновников. Ценности, как и право на правовое государство, за которые миллионы украинцев боролись на Майдане, все больше становятся профанацией. Борьба «советского» и «европейского» в Украине продолжается", — резюмирует автор.

"Азов" — ИГИЛ для Украины

Турецкое издание Cumhuriyet обратило внимание на деятельность "Азова" в Украине после событий Майдана. Как пишет Джейда Каран, США "породнили Украину с праворадикалами".

"Азов" — это ИГИЛ / "Аль-Каида" Украины. Здесь концентрируются ультраправые иностранные бойцы из Франции, Германии, Скандинавии. Обучение проводят специалисты, в частности, бывший шведский снайпер Микаэль Скиллт (Mikael Skillt). Батальон связан с подпольными отделениями "Мизантропик Дивижн" в Европе", — пишет автор.

Он напоминает, что "Азов" входит в структуру Министерства внутренних дел Украины, и сейчас неонацистов представляет Социал-национальная ассамблея под руководством депутата Рады Андрея Билецкого.

"Ее члены работают и в полицейской организации. Основатель партии Андрей Парубий поднялся до председателя парламента. Когда Антона Геращенко, советника министерства внутренних дел Украины, спрашивают о Социал-национальной ассамблее, он может сказать: "Это партия украинских патриотов. Когда, позвольте спросить, богатые европейцы придут сюда и повоюют вместо того, чтобы читать нам лекции о моральных ценностях и политической принадлежности". Отныне Степан Бандера — пособник фашистов — возведен в ранг "национального героя" на Украине. В Киеве факельные шествия неонацистов — привычный ритуал", — отмечает издание.