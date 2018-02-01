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    Происшествия

    Масштабное ДТП в Днепре: столкнулись две маршрутки и иномарка

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    Отмечается, что в результате аварии в обеих маршрутках пострадали шесть пассажиров. Причина масштабного ДТП - неработающий светофор.
    На месте ДТП в Днепре
    dp.informator.ua

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Днепре на перекрестке улиц Янтарной и Калиновой столкнулись две маршрутки и Peugeot.

    По предварительным данным, результате аварии шесть человек пострадали.

    По словам очевидцев, причиной аварии стал неработающий светофор, а данный участок дороги без светофора становится достаточно проблемным, сообщает Информатор.

    В результате аварии в обеих маршрутках пострадали шесть пассажиров. На место прибыли сотрудники патрульной полиции, бригада ГСЧС и четыре бригады «скорой помощи». Пострадавших госпитализировали в городские больницы. Пожарные смывали остатки топлива с проезжей части. В данный момент детали инцидента выясняются. На участке дороги образовалась большая пробка.

    dp.informator.ua
    На месте ДТП в Днепре
    dp.informator.ua
    На месте ДТП в Днепре

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