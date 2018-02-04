Ночное смертельное ДТП в Киеве: виновник задержан

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции задержали водителя, который спровоцировал ночное ДТП в Киеве на проспекте Шухевича, которое привело к смерти двоих и госпитализации троих человек. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.

"По факту смертельного ДТП на проспекте Шухевича начато уголовное производство… Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Правоохранители подтвердили, что в результате аварии два человека погибли, еще двое пострадавших и сам виновник госпитализированы в больницу.

Установлено, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч. 3 ст. 286). Фигуранту грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что обвинительный акт в отношении Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые проходят подозреваемыми в деле резонансного ДТП в центре Харькова, поступил в Киевский районный суд города.