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    Ночное смертельное ДТП в Киеве: виновник задержан

    (обновлено: )33502
    В результате ДТП погибли два человека, еще двое и сам виновник аварии госпитализированы в больницу. Как сообщается, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
    Ночное ДТП в Киеве, в результате которого погибли двое
    Киев Оперативный / Facebook

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции задержали водителя, который спровоцировал ночное ДТП в Киеве на проспекте Шухевича, которое привело к смерти двоих и госпитализации троих человек. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.

    Под Киевом столкнулись маршрутка и автокран: кадры с места ДТП. Видео
    Kyiv Operativ/Youtube
    Под Киевом столкнулись маршрутка и автокран: кадры с места ДТП

    "По факту смертельного ДТП на проспекте Шухевича начато уголовное производство… Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

    Правоохранители подтвердили,  что в результате аварии два человека погибли, еще двое пострадавших и сам виновник госпитализированы в больницу.

    Установлено, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч. 3 ст. 286). Фигуранту грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

    Ранее сообщалось, что обвинительный акт в отношении Алены Зайцевой и Геннадия Дронова, которые проходят подозреваемыми в деле резонансного ДТП в центре Харькова, поступил в Киевский районный суд города.

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