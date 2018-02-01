В центре Киеве Mercedes протаранил Toyota и скрылся с места ДТП

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КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В центре Киева на пересечении улицы Терещенковской с бульваром Шевченко произошло ДТП.

Водитель джипа Mercedes врезался в Toyota, после чего вместе с пассажиром они скрылись с места аварии, сообщает dtp.kiev.ua.

По свидетельствам очевидцев, виновник ДТП существенно превысил скорость, ехал не менее 130 км/час.

Ранее сообщалось, что легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский попал в небольшое ДТП на заснеженной трассе. Бывший голкипер сборной Украины въехал в стаю диких кабанов.