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    Киев

    В центре Киеве Mercedes протаранил Toyota и скрылся с места ДТП

    (обновлено: )11120
    Сообщается, что водитель джипа Mercedes врезался в Toyota, виновник ДТП существенно превысил скорость, ехал не менее 130 км/час.
    На месте ДТП в Киеве
    Скриншот видео

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В центре Киева на пересечении улицы Терещенковской с бульваром Шевченко произошло ДТП.

    Водитель джипа Mercedes врезался в Toyota, после чего вместе с пассажиром они скрылись с места аварии, сообщает dtp.kiev.ua

    По свидетельствам очевидцев, виновник ДТП существенно превысил скорость, ехал не менее 130 км/час.

    Ранее сообщалось, что легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский попал в небольшое ДТП на заснеженной трассе. Бывший голкипер сборной Украины въехал в стаю диких кабанов.

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