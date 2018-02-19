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    Фотоленты

    Я помню: на Аллее Героев Небесной сотни разложили тела, накрытые простынями

    Тема:

    Годовщина Майдана: митинги и столкновения (157)

    (обновлено: )373010
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Флешмоб Я помню, организованный родственниками Небесной сотни
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    19 февраля на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве состоялся флешмоб "Я помню", посвященный четвертой годовщине событий во время Евромайдана.

    Собравшиеся — родственники погибших, участники Майдана и студенты — встали в живую цепь. Также на участке дороги несколько участников флешмоба лежали на земле, накрытые простынями, изображая жертв расстрелов.

    Смотри также: День герба. В Днепре курсанты устроили оригинальный флешмоб

    После окончании акции состоялось возложение цветов.

    На месте мероприятия играл оркестр Вооруженных Сил Украины.

    Смотрите также: Как на западе и юге Украины требовали отставки Порошенко

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