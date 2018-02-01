В Черкасской области памятник героям Небесной сотни облили краской

Фото Смела.ua

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В городе Смела (Черкасская область) неизвестные вандалы испортили памятник героям Небесной сотни, установленный в центре города.

Герб Украины, изображенный на памятном знаке, был залит желтой краской.

"У жителей Смелы шок — сегодня ночью в самом центре города неизвестные залили желтой краской крест Героям Небесной сотни. Вандалы не побоялись на центрального площади возле Дома советов закрасить на памятном знаке герб Украины", — сообщает издание Смела.ua.

Местная полиция побывала на месте преступления и начала поиск вандалов.

Напомним, что в Виннице в ночь нa 24 января был тайно демонтирован бюст Тaрaсa Шевченко. Вместо него городские власти планируют установить композицию "Дерево свободы", которая будет увековечивать пaмять Небесной сотни. Такое решение властей привело к протестам горожан.