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    Общество

    В Черкасской области памятник героям Небесной сотни облили краской

    (обновлено: )26670
    В городе Смела желтой краской облит каменный крест, установленный в память о героях Небесной сотни. Неизвестные залили изображение герба Украины.
    В Смеле облили краской памятник Героям Небесной сотни
    Фото Смела.ua

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В городе Смела (Черкасская область) неизвестные вандалы испортили памятник героям Небесной сотни, установленный в центре города.

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    Герб Украины, изображенный на памятном знаке, был залит желтой краской.

    "У жителей Смелы шок — сегодня ночью в самом центре города неизвестные залили желтой краской крест Героям Небесной сотни. Вандалы не побоялись на центрального площади возле Дома советов закрасить на памятном знаке герб Украины", — сообщает издание Смела.ua.

    Местная полиция побывала на месте преступления и начала поиск вандалов.

    Напомним, что в Виннице в ночь нa 24 января был тайно демонтирован бюст Тaрaсa Шевченко. Вместо него городские власти планируют установить композицию "Дерево свободы", которая будет увековечивать пaмять Небесной сотни. Такое решение властей привело к протестам горожан.

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