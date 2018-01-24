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    Культура

    В Харькове вандалы разрушили памятник национальному герою Украины

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (541)

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    В комментариях к снимку c разрушенным памятником пользователи предположили, что ранее объект культурного наследия уже неоднократно подвергался атакам неизвестных.
    Неизвестные разбили памятник герою освободительной войны
    Facebook Сергея Малишко

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В Харькове вандалы повредили памятный знак в честь кошевого Ивана Сирко, расположенный в сквере возле "Зеркальной струи", сообщил Сергей Малышко в Facebook.

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    В комментариях к снимку мужчина предположил, что повреждение памятника может быть связано с морозами, однако отметил, что ранее он уже неоднократно подвергался атакам неизвестных.

    Харьковские правоохранители заявили, что официальных обращений к ним не поступало.

    Ранее сообщалось, что в селе Котовка Беляевского района Одесской области на "Латовском" кладбище вандалы повалили надгробия на могилах.

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