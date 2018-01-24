В Харькове вандалы разрушили памятник национальному герою Украины

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В Харькове вандалы повредили памятный знак в честь кошевого Ивана Сирко, расположенный в сквере возле "Зеркальной струи", сообщил Сергей Малышко в Facebook.

Читайте также: ПАСЕ приняла резолюцию по Донбассу с призывами к РФ и Украине

В комментариях к снимку мужчина предположил, что повреждение памятника может быть связано с морозами, однако отметил, что ранее он уже неоднократно подвергался атакам неизвестных.

Харьковские правоохранители заявили, что официальных обращений к ним не поступало.

Ранее сообщалось, что в селе Котовка Беляевского района Одесской области на "Латовском" кладбище вандалы повалили надгробия на могилах.