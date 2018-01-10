В Одесской области вандалы надругались над могилами

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В селе Котовка Беляевского района Одесской области на "Латовском" кладбище вандалы повалили надгробия на могилах.

"На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что неизвестные повредил пять надгробий. Могилам было более десяти лет. За это время за ними всегда следили и подобных инцидентов не случалось. Сейчас сотрудниками полиции проводится ряд мероприятий по установлению и привлечению к ответственности виновных лиц", — сообщает подробности полиция.

od.npu.gov.ua Вандализм на кладбище в Одесской области

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

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