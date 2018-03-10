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    Иван Сирко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Демонтированный памятный знак атаману Сирко в Харькове
    В Харькове исчез памятный знак атаману Сирко
    12:26 22.02.2018
    208
    Инициаторы установки памятного знака запорожскому атаману признали, что за последние несколько лет вандалы несколько раз портили знак: обливали краской и разбили плиту.
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