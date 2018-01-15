В Польше вандалы осквернили синагогу и напали на полицейских

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Краковская полиция разыскивает мужчин, напавших на полицейских, когда двое патрульных попытались пресечь противоправные действия у местной синагоги, говорится в распространенном в понедельник сообщении полиции.

"Ночью группа из десяти мужчин напала на полицейских, которые несли службу возле синагоги на улице Медовой в Кракове", — говорится в сообщении.

Двое полицейских заметили группу мужчин, наносивших краской надписи на стену синагоги. Стражи правопорядка попытались пресечь бесчинства, однако вандалы напали на них.

По сообщению полиции, оба сотрудника получили легкие травмы. Их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Четверо подозреваемых уже задержаны. "Остальные также будут задержаны", — обещают в полиции.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных молодых людей забросала синагогу в шведском городе Гётеборг бутылками с зажигательной смесью, никто не пострадал.