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    Киев

    В центре Киева вандалы обрисовали Контрактовую площадь

    (обновлено: )15120
    На Контрактовой площади неизвестные обрисовали все урны, стенд с информацией о том, какой станет Контрактовая площадь после полной реконструкции. И даже местный туалет.
    Обрисованная Контрактовая площадь в Киеве
    kyiv.depo.ua

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева на Контрактовой площади вандалы обрисовали из баллончиков все объекты.

    Досталось всем урнам. Кроме этого, в краске и различных надписях стенд с информацией о том, какой станет Контрактовая площадь после полной реконструкции.

    Также от вандалов пострадал местный туалет, сообщает Depo.Киев.

    Издание отмечает, что не смотря на то, что Контрактовая — центр Киева, здесь по-прежнему много уличных торговцев, которые продают от беляшей и до сигарет поштучно.

    kyiv.depo.ua
    Обрисованная Контрактовая площадь в Киеве
    kyiv.depo.ua
    Обрисованная Контрактовая площадь в Киеве

    Ранее сообщалось, что из подножия памятника знаменитому запорожцу, двукратному олимпийскому чемпиону Леониду Жаботинскому исчезла звезда с его именем.

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