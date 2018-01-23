В центре Киева вандалы обрисовали Контрактовую площадь

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В центре Киева на Контрактовой площади вандалы обрисовали из баллончиков все объекты.

Досталось всем урнам. Кроме этого, в краске и различных надписях стенд с информацией о том, какой станет Контрактовая площадь после полной реконструкции.

Также от вандалов пострадал местный туалет, сообщает Depo.Киев.

Издание отмечает, что не смотря на то, что Контрактовая — центр Киева, здесь по-прежнему много уличных торговцев, которые продают от беляшей и до сигарет поштучно.

kyiv.depo.ua Обрисованная Контрактовая площадь в Киеве

kyiv.depo.ua Обрисованная Контрактовая площадь в Киеве

Ранее сообщалось, что из подножия памятника знаменитому запорожцу, двукратному олимпийскому чемпиону Леониду Жаботинскому исчезла звезда с его именем.