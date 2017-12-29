В Южноукраинске пьяные вандалы сломали огромный новогодний шар

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В Южноукраинске (Николаевская область) пьяная компания сломала главное новогоднее украшение на центральной площади города.

Возле Дворца культуры "Энергетик" коммунальные службы установили огромный елочный шар. Хулиганам удалось повалить его и поломать.

Свои действия они снимали на видео (18+).

Местные жители опознали и сообщили полиции приметы местного жителя, который совершил акт вандализма. В отношении 20-летнего парня составлен административный протокол.

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