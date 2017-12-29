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    В Южноукраинске пьяные вандалы сломали огромный новогодний шар

    (обновлено: )106
    Полиция задержала местного 20-летнего жителя. На него составлен административный протокол за хулиганство. Вандалы додумались снимать свои действия на видео.
    Новогодний шар, сломанный вандалами в Южноукраинске
    Фото nikolaev24

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В Южноукраинске (Николаевская область) пьяная компания сломала главное новогоднее украшение на центральной площади города.

    Возле Дворца культуры "Энергетик" коммунальные службы установили огромный елочный шар. Хулиганам удалось повалить его и поломать.

    Свои действия они снимали на видео (18+).

    Местные жители опознали и сообщили полиции приметы местного жителя, который совершил акт вандализма. В отношении 20-летнего парня составлен административный протокол.

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