На открытии елки в Ивано-Франковске петарда попала в голову студентке

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске во время открытия елки петардой была ранена 17-летняя студентка.

Петарда оторвалась от фейерверка, который сопровождал церемонию зажжения огней на елке. Она попала в лицо девушке, которая потеряла сознание.

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Пострадавшую госпитализировала скорая помощь с травмами лица и головы. Она потеряла много крови, сообщает издание Firtka.

Позже девушка пришла в себя. Ее жизни ничего не угрожает.

Фото Firtka Студентка получила ранение на церемонии зажжения главной елки Ивано-Франковска

Правоохранители выясняют, почему фейерверк полетел не вверх, а в сторону.

Уже установлено, что для запуска фейерверка городской департамент культуры заключил сделку с частной компанией.

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Напомним, вечером 19 декабря в День Святого Николая, на Софийской площади в Киеве зажгли главную елку страны. После торжественного открытия елки начался праздничный концерт, который продлится до 22:00.