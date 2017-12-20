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    На открытии елки в Ивано-Франковске петарда попала в голову студентке

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    Во время церемонии зажжения огней на главной елке Ивано-Франковска петарда выстрелила прямо в лицу девушки. Она сразу же потеряла сознание.
    Студентка получила ранение на церемонии зажжения главной елки Ивано-Франковска
    Фото Firtka

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске во время открытия елки петардой была ранена 17-летняя студентка. 

    Петарда оторвалась от фейерверка, который сопровождал церемонию зажжения огней на елке. Она попала в лицо девушке, которая потеряла сознание.

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    Пострадавшую госпитализировала скорая помощь с травмами лица и головы. Она потеряла много крови, сообщает издание Firtka.

    Позже девушка пришла в себя. Ее жизни ничего не угрожает.

    Фото Firtka
    Студентка получила ранение на церемонии зажжения главной елки Ивано-Франковска

    Правоохранители выясняют, почему фейерверк полетел не вверх, а в сторону.

    Уже установлено, что для запуска фейерверка городской департамент культуры заключил сделку с частной компанией.

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    Напомним, вечером 19 декабря в День Святого Николая, на Софийской площади в Киеве зажгли главную елку страны. После торжественного открытия елки начался праздничный концерт, который продлится до 22:00.

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