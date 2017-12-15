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    Общество

    Стало известно, кто зажжет огни на главной елке Украины

    (обновлено: )12002
    Сообщается, что в торжественной церемонии открытия главной елки страны на Софиевской площади примет участие первая леди Марина Порошенко.
    Елка на Софийской площади в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Супруга президента Украины Марина Порошенко примет участие в открытии главной елки страны на Софийской площади в Киеве.

    Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу первой леди.

    "Госпожа Марина будет традиционно открывать главную елку страны", — сказали в пресс-службе.

    Глава государства принимать участие в церемонии не будет.

    Ранее сообщалось, что 19 декабря на Софийской площади в Киеве состоится торжественное зажжение огней на главной елке страны. Пускать на мероприятие будут через рамки металлоискателей.

     

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