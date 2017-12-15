Стало известно, кто зажжет огни на главной елке Украины

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Супруга президента Украины Марина Порошенко примет участие в открытии главной елки страны на Софийской площади в Киеве.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу первой леди.

"Госпожа Марина будет традиционно открывать главную елку страны", — сказали в пресс-службе.

Глава государства принимать участие в церемонии не будет.

Ранее сообщалось, что 19 декабря на Софийской площади в Киеве состоится торжественное зажжение огней на главной елке страны. Пускать на мероприятие будут через рамки металлоискателей.