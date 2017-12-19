Центр Киева перекрывают из-за елки

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина.

В Киеве вечером во вторник, 19 декабря, центральные улицы будет частично перекрыты в связи с открытием главной елки страны, сообщили в полиции, передает " Наш Киев ".

Сообщается, что ограничения связаны с проведением новогодних и рождественских мероприятий. На Софийской площади в 18:00 официально откроют елку, а после состоится концерт.

С 16:00 до 21:00 будет запрещено движение всех видов транспорта по Владимирскому проезду от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади.

Полиция просит столичных водителей заранее спланировать свои маршруты и соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщалось ранее, В открытии празднований на Софийской площади примут участие мэр Киева Виталий Кличко, а также первая леди Марина Порошенко.

Во время церемонии будут усилены меры безопасности.