Центр Киева перекрывают из-за елки

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина.Наш Киев".
Сообщается, что ограничения связаны с проведением новогодних и рождественских мероприятий. На Софийской площади в 18:00 официально откроют елку, а после состоится концерт.
С 16:00 до 21:00 будет запрещено движение всех видов транспорта по Владимирскому проезду от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади.
Полиция просит столичных водителей заранее спланировать свои маршруты и соблюдать правила дорожного движения.
Как сообщалось ранее, В открытии празднований на Софийской площади примут участие мэр Киева Виталий Кличко, а также первая леди Марина Порошенко.
Во время церемонии будут усилены меры безопасности.