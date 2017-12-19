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    Киев

    Центр Киева перекрывают из-за елки

    (обновлено: )13311
    Ограничения связаны с проведением новогодних и рождественских мероприятий. Так, на Софийской площади в 18:00 официально откроют елку, а после состоится концерт.
    В Киеве установлена главная новогодняя елка
    Фото Twitter HromadskeUA

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. 

    Заготовка новогодних елей. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Елки – не палки, выстоят. Цены колются на колючую красавицу
    В Киеве вечером во вторник, 19 декабря, центральные улицы будет частично перекрыты в связи с открытием главной елки страны, сообщили в полиции, передает "Наш Киев".

    Сообщается, что ограничения связаны с проведением новогодних и рождественских мероприятий. На Софийской площади в 18:00 официально откроют елку, а после состоится концерт.

    С 16:00 до 21:00 будет запрещено движение всех видов транспорта по Владимирскому проезду от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади.

    Полиция просит столичных водителей заранее спланировать свои маршруты и соблюдать правила дорожного движения.

    Как сообщалось ранее, В открытии празднований на Софийской площади примут участие мэр Киева Виталий Кличко, а также первая леди Марина Порошенко.

    Во время церемонии будут усилены меры безопасности.

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