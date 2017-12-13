Рекорд Украины. В Одесской области собрали самую большую елку из карандашей

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В городе Доброслав Одесской области местные жители собрали самую большую новогоднюю елку Украины из цветных карандашей.
Мэр города Людмила Прокопченко намерена официально зарегистрировать рекорд в день Святого Николая 19 декабря.
На елку ушло 23 тысячи 183 карандаша, принесенных жителями Доброслава.
Елка из цветных карандашей собрана в Одесской области
Высота искусственного дерева 2 метра 45 см.
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Ранее большой гранитный памятник, установленный на территории этнографического комплекса "Фрумушика-Нова" в Тарутинском районе Одесской области, был официально признан самой высокой в мире статуей чабана.