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    Общество

    Рекорд Украины. В Одесской области собрали самую большую елку из карандашей

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    Жители города Доброслава собрали для искусственного новогоднего дерева более 23 тысяч цветных карандашей. Рекорд будет зафиксирован в День Святого Николая.
    Елка из цветных карандашей собрана в Одесской области
    Фото Думская.net

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В городе Доброслав Одесской области местные жители собрали самую большую новогоднюю елку Украины из цветных карандашей.

    Мэр города Людмила Прокопченко намерена официально зарегистрировать рекорд в день Святого Николая 19 декабря.

    На елку ушло 23 тысячи 183 карандаша, принесенных жителями Доброслава.

    Фото Думская.net
    Елка из цветных карандашей собрана в Одесской области

    Высота искусственного дерева 2 метра 45 см.

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    Ранее большой гранитный памятник, установленный на территории этнографического комплекса "Фрумушика-Нова" в Тарутинском районе Одесской области, был официально признан самой высокой в мире статуей чабана.

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