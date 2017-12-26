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    В Астане сгорела главная новогодняя елка

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    Казахстан остался без главной новогодней елки менее чем за неделю до Нового года. Огонь уничтожил искусственное дерево в центре Астаны.
    Видео Newtimes kz

    В столице Казахстана Астане в Центральном парке загорелась главная новогодняя елка столицы. К моменту прибытия пожарных искусственная елка была полностью охвачена огнем, очевидцы происшествия успели заснять пожар на видео.

    В ликвидации пожара были задействованы две единицы техники и десять человек личного состава Службы пожаротушения ДЧС Астаны. На данный момент причина пожара выясняется.

    Напомним, ранее в России житель Калининграда поджег главную елку города, которая установлена на площади Победы, чтобы привлечь к себе внимание.

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