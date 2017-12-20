Больно даже смотреть. Елку в Риме признали худшей в Европе

Фото из открытых источников

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Римляне активно протестуют против 20-метровой елки, установленной на площади Венеции. Это главное рождественское дерево Рима, и многие столичные жители считают неопрятный его вид признаком упадка Вечного города. Римляне прозвали елку Spelacchio, что означает "лысая, ободранная" и активно обсуждают ее в соцсетях.

Фото из открытых источников Елка в Риме

Фото из открытых источников Елка в Риме

"Это позор. На елку больно даже смотреть, — пишет один из жителей итальянской столицы. — Она похожа на ощипанную курицу!".

"Как они могли установить такое дерево в такой столице, как Рим!", "Это худшая елка Европы", — возмущаются другие. Самые радикальные пользователи сравнили елку на площади Венеции с туалетным ершиком.

Даже Папа Франциск неодобрительно отозвался о дереве, установленном в декабре этого года на площади Венеции. Нужно сказать, что елка в Ватикане смотрится гораздо лучше.

"Оно явно мертво и представляет собой позорное зрелище", — заявило общество защиты прав потребителей Codacons.

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Codacons призвал к расследованию того прискорбного факта, почему было потрачено 50 тысяч евро на транспортировку чахлого дерева из альпийских лесов на границе с Австрией (700 км).

Напомним, вечером 19 декабря в День Святого Николая, на Софийской площади в Киеве зажгли главную елку страны.