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    Николаевский губернатор Савченко зажег главную елку с перебитым носом

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    Глава Николаевской облагосадминистрации Алексей Савченко пришел на церемонии зажжения главной елки региона с тяжелыми травмами.
    Видео "Николаевские вести"

    В Николаеве состоялась торжественная церемония зажжения огней на главной новогодней елке региона. Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко предстал перед горожанами с перебитым носом и синяками под глазами.

    Это не помешало ему поздравить николаевцев с праздником, а также вручить iPhone X преподавателю Тамаринской школы Елене Садовничей, который она выиграла в конкурсе.

    "Николаевские Вести" сообщают, что свой внешний вид Алексей Савченко комментировать отказался.

    Напомним, что накануне в Ивано-Франковске во время открытия елки петардой была ранена 17-летняя студентка. Петарда оторвалась от фейерверка и попала прямо в лицо девушке.

    Смотрите также: Новогодний беспредел, животные против елок

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