Николаевский губернатор Савченко зажег главную елку с перебитым носом

В Николаеве состоялась торжественная церемония зажжения огней на главной новогодней елке региона. Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко предстал перед горожанами с перебитым носом и синяками под глазами.

Это не помешало ему поздравить николаевцев с праздником, а также вручить iPhone X преподавателю Тамаринской школы Елене Садовничей, который она выиграла в конкурсе.

"Николаевские Вести" сообщают, что свой внешний вид Алексей Савченко комментировать отказался.

Напомним, что накануне в Ивано-Франковске во время открытия елки петардой была ранена 17-летняя студентка. Петарда оторвалась от фейерверка и попала прямо в лицо девушке.

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