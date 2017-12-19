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    Фотоленты

    Волшебство в центре Киева. Как зажигали новогоднюю елку

    (обновлено: )493
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    На Софиевской площади в Киеве
    На Софиевской площади в Киеве
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    РИА Новости Украина Гришин Костянтин
    На Софиевской площади в Киеве
    На Софиевской площади в Киеве
    РИА Новости Украина Гришин Костянтин
    На Софиевской площади в Киеве
    На Софиевской площади в Киеве
    РИА Новости Украина Гришин Костянтин
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    РИА Новости Украина Гришин Костянтин
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    РИА Новости Украина Гришин Костянтин
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    РИА Новости Украина Гришин Костянтин
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    РИА Новости Украина Гришин Костянтин
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    РИА Новости Украина Гришин Костянтин
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    РИА Новости Украина Гришин Костянтин
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    РИА Новости Украина Гришин Костянтин
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    РИА Новости Украина Гришин Костянтин
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    РИА Новости Украина Гришин Костянтин
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    РИА Новости Украина Гришин Костянтин
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку
    РИА Новости Украина Гришин Костянтин

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    На Софиевской площади в Киеве зажгли елку

    В Киеве на Софийской площади зажгли главную новогоднюю елку страны. Торжественную церемонию открыли мэр Киева Виталий Кличко, жена президента Украины Марина Порошенко и мужчина в образе Святого Николая.

    История главной елки страны в этом году не обошлась без скандала. Сначала в Прикарпатье, где срубили 28-метровую елку, тягач с деревом едва не оборвал линии электропередач и застрял в дороге. Грузовик с елкой даже не успел уехать из села, в котором ее срубили. В итоге график доставки елки был сорван.

    После транспортировки на Софийскую площадь Киева пышное после рубки дерево стало лысым, что сразу же заметили пользователи социальных сетей, высмеяв поставщика. Облысевшая елка успела за короткий промежуток времени в соцсетях стать символом национальной коррупции и халатности.

    Смотрите также: Ни проехать, ни пройти. Что происходит в заснеженном Киеве

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