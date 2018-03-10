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    Южноукраинск

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Южно-Украинская АЭС
    Отключен энергоблок Южно-Украинской АЭС
    10:43 09.02.2018
    326
    По данным пресс-службы "Энергоатома", в ночь на пятницу второй энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта.
    Новогодний шар, сломанный вандалами в Южноукраинске
    В Южноукраинске пьяные вандалы сломали огромный новогодний шар 
    10:12 29.12.2017
    228
    Полиция задержала местного 20-летнего жителя. На него составлен административный протокол за хулиганство. Вандалы додумались снимать свои действия на видео.
    Южно-Украинская АЭС. Архивное фото
    Энергоблок Южно-Украинской АЭС подключили к сети
    21:25 12.11.2017
    147
    По данным пресс-службы "Энергоатома", третий энергоблок АЭС подключили к сети в субботу после завершения текущего ремонта. Первые и второй энергоблоки работают без замечаний.
    Южно-Украинская АЭС. Архивное фото
    Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС подключен к сети
    10:05 16.04.2015
    225
    Энергоблок был подключен к сети после проведения текущего ремонта накануне в 11.01. В целом на 16 апреля на украинских АЭС в работе находятся 12 из 15 энергоблоков.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Южно-Украинская АЭС
    Отключен энергоблок Южно-Украинской АЭС
    10:43 09.02.2018
    326
    По данным пресс-службы "Энергоатома", в ночь на пятницу второй энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планового ремонта.
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