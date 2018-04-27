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    В лицее Николаевской области жестоко избили ученика - СМИ

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    По данным СМИ, конфликт разгорелся между двумя учащимися Южноукраинского машиностроительного лицея. В ходе разборок один ударил другого в лицо, после чего тот потерял сознание.
    Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Несовершеннолетнего ученика избили в четверг в здании Южноукраинского машиностроительного лицея в Николаевской области, сообщает Барометр Южноукраинска.

    Местное издание, ссылаясь на собственные источники, пишет, что 26 апреля около 11:00 был жестоко избит один из учеников учебного заведения. Пострадавшему наложены несколько десятков швов, а также диагностированы сотрясение головного мозга и гематома затылочной области головы.

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    По словам пострадавшего, конфликт произошел на почве неприязни нападающего, который пытался оказать психологическое давление. Выйдя из аудитории, он получил несколько ударов в лицо, после чего потерял сознание. Очнувшись, молодой человек пошел в общежитие лицея, где ему вызвали "скорую", говорится в сообщении.

    Мать ученика сообщила, что в лицее ее попросили не писать заявление в полицию под угрозой "неприятностей".

    "Сегодня он избил моего сына и хочет "договориться", завтра он изобьет кого-то другого, а его хотят прикрыть? И кто? Работники лицея. Ведь их вызовут для дачи объяснений? А где вы были и что делали? Мне говорят, не ломайте жизнь ребенку. А кто подумал о моем ребенке. У него рассечения, наложили швы, сотрясение мозга, как это потом скажется на его здоровье!" — сообщила она.

    По словам женщины, ее сына начали выставлять виновником конфликта "Он якобы не захотел дать попить воды из своей бутылки и спровоцировал конфликт, и за это надо избивать", — возмутилась женщина.

    В прошлом году в Чернигове сверстники жестоко избили школьницу.

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