В лицее Николаевской области жестоко избили ученика - СМИ

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Несовершеннолетнего ученика избили в четверг в здании Южноукраинского машиностроительного лицея в Николаевской области, сообщает Барометр Южноукраинска.

Местное издание, ссылаясь на собственные источники, пишет, что 26 апреля около 11:00 был жестоко избит один из учеников учебного заведения. Пострадавшему наложены несколько десятков швов, а также диагностированы сотрясение головного мозга и гематома затылочной области головы.

По словам пострадавшего, конфликт произошел на почве неприязни нападающего, который пытался оказать психологическое давление. Выйдя из аудитории, он получил несколько ударов в лицо, после чего потерял сознание. Очнувшись, молодой человек пошел в общежитие лицея, где ему вызвали "скорую", говорится в сообщении.

Мать ученика сообщила, что в лицее ее попросили не писать заявление в полицию под угрозой "неприятностей".

"Сегодня он избил моего сына и хочет "договориться", завтра он изобьет кого-то другого, а его хотят прикрыть? И кто? Работники лицея. Ведь их вызовут для дачи объяснений? А где вы были и что делали? Мне говорят, не ломайте жизнь ребенку. А кто подумал о моем ребенке. У него рассечения, наложили швы, сотрясение мозга, как это потом скажется на его здоровье!" — сообщила она.

По словам женщины, ее сына начали выставлять виновником конфликта "Он якобы не захотел дать попить воды из своей бутылки и спровоцировал конфликт, и за это надо избивать", — возмутилась женщина.

В прошлом году в Чернигове сверстники жестоко избили школьницу.