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    В Кировоградской области вандалы разрушили памятник советским воинам

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (513)

    (обновлено: )10204
    Согласно заявлению пресс-службы горсовета Гайворона, акт вандализма в отношении скульптуры воина - является надругательством над памятью тысяч погибших земляков.
    В Гайвороне неизвестные разбили памятник советским воинам
    Facebook HayvoronMiskrada

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В Гайвороне Кировоградской области вандалы повредили памятник советским солдатам, который расположен в сквере Победы рядом с могилами 11 красноармейцев и 43 партизан. У скульптуры отбили руку и лавровый венок, сообщила пресс-служба местного горсовета в Facebook.

    Facebook HayvoronMiskrada
    В Гайвороне неизвестные разбили памятник советским воинам

    Смотрите также: Якубин о разрушении памятников: нет уже логики, все — чистый вандализм

    "Сквер Победы города Гайворон является объектом, где совмещены мемориалы жертвам Чернобыльской катастрофы, воинам-интернационалистам, находятся места захоронений погибших воинов Второй мировой войны, а также зоны для отдыха молодежи, детей. Под плитами с именами, которые лежат вокруг мемориала — могилы воинов, это фактически кладбище. Акт вандализма в отношении скульптуры воина — является надругательством над памятью сотен, тысяч погибших земляков", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что надписи оскорбительного антисемитского содержания появились на ряде зданий Одессы. Все они связаны с еврейской диаспорой.

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