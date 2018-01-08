В Кировоградской области вандалы разрушили памятник советским воинам

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В Гайвороне Кировоградской области вандалы повредили памятник советским солдатам, который расположен в сквере Победы рядом с могилами 11 красноармейцев и 43 партизан. У скульптуры отбили руку и лавровый венок, сообщила пресс-служба местного горсовета в Facebook.

Facebook HayvoronMiskrada В Гайвороне неизвестные разбили памятник советским воинам

Смотрите также: Якубин о разрушении памятников: нет уже логики, все — чистый вандализм

"Сквер Победы города Гайворон является объектом, где совмещены мемориалы жертвам Чернобыльской катастрофы, воинам-интернационалистам, находятся места захоронений погибших воинов Второй мировой войны, а также зоны для отдыха молодежи, детей. Под плитами с именами, которые лежат вокруг мемориала — могилы воинов, это фактически кладбище. Акт вандализма в отношении скульптуры воина — является надругательством над памятью сотен, тысяч погибших земляков", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что надписи оскорбительного антисемитского содержания появились на ряде зданий Одессы. Все они связаны с еврейской диаспорой.