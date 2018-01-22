В Одессе на охрану памятника российской императрице потратят почти 1,5 млн грн

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Миллион 303 тысячи 440 гривен потратят в этом году город на вооруженную охрану "скульптурной группы в составе памятника Основателям Одессы".

Оберегать объект от преступных посягательств, как и прежде, будут сотрудники полиции охраны.

На тендере применили переговорную процедуру, без конкурентов. Чиновники сослались на постановление Кабмина, которое гласит, что предметы государственной части музейного фонда Украины подлежат обязательной охране подразделениями Государственной службы охраны МВД (сейчас это полиция охраны). Такими предметами, как известно, являются четыре фигуры фаворитов царицы, находящиеся на балансе музея Блещунова. Они остались от первого памятника, уничтоженного большевиками, сообщает Думская.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Памятник российской императрице – центральная фигура скульптурной композиции, изображающей основателей Одессы.

Ранее сообщалось, что историки Украинского института национальной памяти, который возглавляет Владимир Вятрович, намерены обратиться в Одесский городской совет с предложением снести памятник Екатерине II в Одессе.