В Польше за 4 года демонтировали около 20 памятников советским солдатам

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Минимум 20 памятников советским солдатам демонтировали в Польше с 2014 года, сообщил РИА Новости руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев.

"Нам известно о двадцати памятниках, которые были демонтированы в Польше – два в 2014 году, шесть в 2015, семь в 2016 и пять в 2017", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, не исключено, что на самом деле демонтированных памятников больше двадцати, и не все случаи стали достоянием широкой общественности.

В Польше регулярно фиксируются случаи осквернения и вандализма в отношении советских воинских захоронений. Известно о 20 таких случаях в 2014 году, 18 – в 2015 году, девяти – в 2016 году и шести — в 2017 году. В отношении памятников советским солдатам вне захоронений в 2014 году зафиксировано два случая вандализма, семь случаев – в 2015 году, по шесть случаев — в 2016 и 2017 годах.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, закон коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронений.