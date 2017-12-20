СМИ опубликовали жуткие фото польского памятника жертвам Волынской трагедии

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Новый монумент жертвам Волынской трагедии вызвал новый польско-украинский скандал, сообщает Zaxid.net.

Установить памятник планируют в Национальном парке памяти в Торуне. В центре монумента находится стилизованный орел, в котором закомпонован крест с ребенком, нанизанными на вилы.

Ограда напоминает огненное пламя, из которого торчат отрубленные и насаженные на палки головы жертв трагедии. На памятнике указаны названия населенных пунктов, где погибли поляки, а также годы 1942-47.

"Мы требуем от украинцев разрешения на екзгумацию поляков, погибших в Украине во времена тоталитарных режимов и, в частности, жертв Волынской трагедии. Я очень сомневаюсь, что установление такого памятника поможет нам в этом деле. Потому что в международных отношениях это закономерно, что каждое действие вызывает определенное противодействие и реакцию", — прокомментировал Анджей Шептицкий из Института международных отношений Варшавского университета.

onet.pl В Польше откроют памятник жертвам Волынской трагедии

В посольстве Украины в Польше пока что новый монумент не прокомментировали.

Ранее новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, а такие события как "геноцид на Волыни" забывать нельзя.