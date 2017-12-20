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    В мире

    СМИ опубликовали жуткие фото польского памятника жертвам Волынской трагедии

    Тема:

    Украина - Польша: мосты почти сожжены (315)

    (обновлено: )1396140
    Установить памятник планируют в Национальном парке памяти в Торуне. В центре монумента находится стилизованный орел, в котором закомпонован крест с ребенком, нанизанными на вилы.
    В Польше откроют памятник жертвам Волынской трагедии
    onet.pl

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Новый монумент жертвам Волынской трагедии вызвал новый польско-украинский скандал, сообщает Zaxid.net.

    Флаги Украины и Польши
    Украинское фото
    Украина – Польша. Вместе невозможно и врозь никак

    Установить памятник планируют в Национальном парке памяти в Торуне. В центре монумента находится стилизованный орел, в котором закомпонован крест с ребенком, нанизанными на вилы.

    Ограда напоминает огненное пламя, из которого торчат отрубленные и насаженные на палки головы жертв трагедии. На памятнике указаны названия населенных пунктов, где погибли поляки, а также годы 1942-47.

    "Мы требуем от украинцев разрешения на екзгумацию поляков, погибших в Украине во времена тоталитарных режимов и, в частности, жертв Волынской трагедии. Я очень сомневаюсь, что установление такого памятника поможет нам в этом деле. Потому что в международных отношениях это закономерно, что каждое действие вызывает определенное противодействие и реакцию", — прокомментировал Анджей Шептицкий из Института международных отношений Варшавского университета.

    onet.pl
    В Польше откроют памятник жертвам Волынской трагедии

    В посольстве Украины в Польше пока что новый монумент не прокомментировали. 

    Ранее новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что отношения с Украиной необходимо строить на исторической правде, а такие события как "геноцид на Волыни" забывать нельзя.

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