Нерукотворный памятник Небесной сотне

Василий Стоякин, обозреватель

15 февраля Петр Порошенко выступил на презентации проектов Мемориала Героев Небесной сотни.

Из речи президента: "Мемориальный комплекс – это очень важный минимум из того, чем мы должны почтить их светлую память. Новая европейская страна – вот главный памятник Героям Небесной Сотни".

Честно говоря, это высказывание президента выглядело бы как предельно циничный троллинг, если бы не было обращено в будущее. Дескать, герои ждут от нас построения европейского государства.

Пока что со строительством "европейского государства" у нас не очень. Буквально накануне выступления президента начали ломать МАФы в знаменитой киевской "трубе" под Майданом. Основание – судебное решение о расторжении договоров с арендаторами. Между тем, украинское телевидение продолжает рассказывать, как Янукович грабил предпринимателей, заставляя их платить по 8 гривен за доллар. Я, конечно, дико извиняюсь, но Янукович был четыре года назад, а киевская мэрия грабит предпринимателей сейчас… Пока что памятник Небесной сотне выглядит именно так. Непрезентабельно, прямо скажем.

Верховная Рада приняла уже множество актов, согласно которым семьи героев имеют все мыслимые льготы. Вот, например, на последней пленарной неделе было принято решение даровать членам семей право раньше выходить на пенсию. Замечательный подход – всем пенсионный возраст повышаем, а особо отличившимся – снижаем. Хотя в чем состоит логика непонятно совершенно – я бы еще понял, если бы льготы давались участникам Майдана…

Чего же добились герои? "Без преувеличения можно сказать, что именно благодаря им 11 июня прошлого года мы получили безвизовый режим, и ворота Европы открылись для украинских граждан. Без преувеличения можно сказать, что именно благодаря им осенью прошлого года, 1 сентября, вступило в силу ратифицированное Соглашение об ассоциации. И я абсолютно убежден, дорогие мои, что это именно благодаря им – в будущем, Украина таки станет членом Европейского Союза и членом НАТО".

Учитывая, что Украина провозгласила евроинтеграционный курс фактически еще в 1991 году, довольно смелое утверждение. Курс нашей страны сохранялся и даже отказ от подписания Соглашения об ассоциации (как сейчас признает большинство экспертов – крайне невыгодного для Украины) ничего принципиально не менял – никаких вариантов развития без последующей европейской интеграции нам никто не предлагал и даже вступление в Таможенный Союз, если бы оно состоялось, было бы всего лишь промежуточным этапом перед созданием "единого экономического пространства от Бреста до Владивостока". Собственно, именно из-за украинского Майдана (точнее – из-за последовавшей затем аннексии Крыма) евроинтеграция России и не состоялась.

Так что Соглашение об ассоциации и безвиз Украина все равно получила бы – даже и без Небесной сотни. Может на несколько месяцев, максимум – на год позже. А вот начало гражданской войны и оккупация Крыма и Донбасса – это непосредственная заслуга Майдана и Небесной Сотни в частности. Без них могло бы не получиться. Как минимум просто потому, что России для возвращения Крыма нужен был повод, а внутренний конфликт и кризис легитимности государства этот повод дали.

УНИАН Петр Порошенко принял участие в презентации проектов Мемориала Героев Небесной Сотни и Музея Революции Достоинства

Что же касается членства Украины в ЕС и НАТО, то заявления президента уж очень напоминают обещания коммунизма при жизни уже этого поколения. На настоящий момент наши отношения не только со странами ЕС, но даже и со США находятся на уровне, который принципиально исключает дальнейшую с ними интеграцию. Правда, это заслуга не так Небесной Сотни, как приведенной на ее костях власти…

Читайте также: Нож к горлу и в сердце. Почему атошники выше закона?

В заключение отмечу два важных момента.

Во-первых, сооружение мемориала начинается именно в то время, когда уже появились и готовы давать показания свидетели расстрела Небесной Сотни даже не просто по приказу лидеров Майдана, а непосредственно ими самими. Михаила Саакашвили, который вполне в курсе, спешно выслали из страны. Но он еще свое скажет.

Читайте также: Спустя четыре года. "Йолка" Януковича стала лесом Порошенко

Во-вторых, не могу не отметить, что открытие Мемориала на месте гибели Небесной Сотни один в один копирует создание мемориального захоронения у кремлевской стены в Москве и, таким образом, грубо нарушает принципы декоммунизации… Что себе думает Вятрович?

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции