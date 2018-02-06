В Киеве жестоко избили севастопольца, разбившего мемориал Небесной сотни

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В Киеве жестоко избили жителя Севастополя Юрия Чеканова, который в октябре прошлого года разбил памятные плиты на аллее Героев Небесной сотни в центре столицы, сообщил командир скандально известного батальона "Торнадо" Руслан Абальмаз (Онищенко).

Напомним, Юрий Чеканов был приговорен к четырем месяцам ареста за акт вандализма в центре Киева на Аллее героев Небесной сотни. Севастополец в суде признал, что специально приехал в Киев, чтобы разбить памятник героям Небесной сотни. Суд не принял это как чистосердечное признание и, учитывая резонанс, приговорил его к 4 месяцам ареста (максимальный срок ареста по этой статье — 6 месяцев).

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"5 февраля, в 12 часов дня получил свободу сепаратист, который 4 месяца назад разбил Мемориал Небесной Сотни, расположенный на аллее Героев Небесной Сотни", – написал Абальмаз на своей странице в Facebook.

Facebook Руслан Абальмаз Сообщение командира "Торнадо" Руслана Абальмаза (Онищенко)

Он подчеркнул, что Мемориал Небесной Сотни для "Торнадо" является "честью и памятью о каждом сыне, который сложил свою голову за Украину".

"Мы — бойцы "Торнадо" — хотим сказать, что пока бьются наши сердца, каждый, кто подымит руку на символы нашей Свободы, лишится её и будет наказан… Знайте все, где бы не было "Торнадо", мы продолжаем служить справедливости и народу Украины! Наши слова не расходятся с делами… Если нас кто то не услышал, или кто то забыл о пролитой крови, мы говорим война продолжается!", — говорится в сообщении.

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Также Абальмаз (Онищенко) опубликовал фото, на которых окровавленный человек в спортивных куртке и штанах лежит на асфальте, а в руках у него картонка с надписью: "Поднял руку на Украину, на святое — будем ломать".

Facebook Руслан Абальмаз Севастополец Юрий Чеканов, избитый за акт вандализма в Киеве

Отметим, что одежда мужчины с фото "торнадовца" похожа на ту, в которой Юрий Чеканов был в суде, однако утверждать, что это именно он — трудно, так как его лицо обильно залито красной жидкостью, похожей на кровь.

Напомним, Оболонский районный суд Киева 7 апреля 2017 года приговорил восемь экс-бойцов "Торнадо" к лишению свободы на срок от восьми до 11 лет, еще четырем дали условные сроки.

В июне 2015 года стало известно о задержании восьми бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении людей, пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. По словам замкомандира роты Николая Цукура, задержания якобы были связаны с блокировкой спецротой поезда с контрабандным металлом с Алчевского меткомбината. Следователи настаивали, что задержанные изнасиловали и убили мужчину, снимая при этом процесс на видео. Адвокат "торнадовцев" заявлял, что в материалах дела этого видео нет. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

Бойцы роты "Торнадо" подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в зоне проведения АТО в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года тяжких и особо тяжких преступлений.

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По причине закрытого судебного процесса "торнадовцы" объявляли голодовку. Всего в отношении бойцов добровольческих батальонов было открыто 400 уголовных производств.