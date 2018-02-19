наверх
19.02.201801:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.99+ 0.23
  • EUR33.64+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Как на западе и юге Украины требовали отставки Порошенко

    Тема:

    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко (24)

    (обновлено: )41310
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Участники акции против президента Украины П. Порошенко во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Участник акции против президента Украины П. Порошенко во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Плакат во время акции против президента Украины П. Порошенко во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Участники акции против президента Украины П. Порошенко во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Участники акции против президента Украины П. Порошенко во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Участники акции против президента Украины П. Порошенко во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Участники акции против президента Украины П. Порошенко во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Участники акции против президента Украины П. Порошенко во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Facebook Luda Panina
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Facebook Luda Panina
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Facebook Luda Panina
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Facebook Luda Panina
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Facebook Luda Panina
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Facebook Luda Panina
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Facebook Luda Panina
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Facebook Luda Panina
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Акция с требованием импичмента президента Петра Порошенко в Одессе
    Facebook Luda Panina

    Рекомендуем

    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатикаОлимпиада-2018: "золотые" прыжки украинца22:50 18.02.2018
    Погром здания Сбербанка в Киеве 18 февраляНа глазах полиции. Атака на здания Россотрудничества и "Сбербанка" в Киеве18:28 18.02.2018
    Марш за импичмент ПорошенкоУже без Саакашвили. Новый марш и вече за отставку Порошенко14:43 18.02.2018
    Десмонд Наполес — 10-летний дрэг-квинБывает и такое. Как 10-летний "дрэг-квин" покоряет модные подиумы09:06 18.02.2018
    Модель Вита СидоркинаРусская красавица, затмившая на Западе всех звезд пляжного бикини06:22 18.02.2018
    Как купальники Victoria's Secret сидят на обычных девушкахОжидание и реальность: как бикини Victoria's Secret сидят на обычных девушках20:46 17.02.2018
    Нападение радикалов на офис Россотрудничества в КиевеСожженные флаги и обрисованные стены: последствия погрома в Россотрудничестве16:59 17.02.2018
    Кайя Гербер, дочь Синди КроуфордМамина копия. Красивая дочь супермодели Синди Кроуфорд покорила мир моды12:14 17.02.2018
    Китайский новый год 2018Танцы драконов и огненное шоу: китайцы отмечают Новый год18:15 16.02.2018
    Все фотоленты
    Участники акции против президента Украины П. Порошенко во Львове.

    Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили провели акции протеста с требованием отставки президента Петра Порошенко во Львове и Одессе.

    Марш за отставку Порошенко
    Канал "Страна" на Youtube
    Марш за отставку Порошенко: по центру Киева идут несколько тысяч человек

    Во Львове состоялось вече в поддержку Саакашвили. Участники акции выражали недовольство действиями президента Порошенко.

    После нескольких выступлений общественных активистов начался сбор подписей среди присутствующих за импичмент президента Украины. В акции во Львове приняли участие около 450 человек.

    Смотрите также: Уже без Саакашвили. Новый марш и вече за отставку Порошенко

    В Одессе сторонники Саакашвили провели акцию за отставку Порошенко и автомарш.

    Около 300 человек собрались в центре города, на Приморском бульваре, возле памятника Дюку де Ришелье. Собравшиеся пришли с плакатами: "Порошенко в отставку", "Требование №1 – отставка Порошенко", "Украина без коррупции", "Мы против коррупции, Одесса, вставай!", "Импичмент".

    Напомним, в воскресенье в Киеве сторонники выдворенного из Украины политика прошли колонной по улице Владимирской на Михайловскую площадь, где провели вече.

    Ссылки по теме:
    Теги: