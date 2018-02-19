Как на западе и юге Украины требовали отставки Порошенко

Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили провели акции протеста с требованием отставки президента Петра Порошенко во Львове и Одессе.

Во Львове состоялось вече в поддержку Саакашвили. Участники акции выражали недовольство действиями президента Порошенко.

После нескольких выступлений общественных активистов начался сбор подписей среди присутствующих за импичмент президента Украины. В акции во Львове приняли участие около 450 человек.

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В Одессе сторонники Саакашвили провели акцию за отставку Порошенко и автомарш.

Около 300 человек собрались в центре города, на Приморском бульваре, возле памятника Дюку де Ришелье. Собравшиеся пришли с плакатами: "Порошенко в отставку", "Требование №1 – отставка Порошенко", "Украина без коррупции", "Мы против коррупции, Одесса, вставай!", "Импичмент".

Напомним, в воскресенье в Киеве сторонники выдворенного из Украины политика прошли колонной по улице Владимирской на Михайловскую площадь, где провели вече.