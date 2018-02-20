Качество жизни украинцев не изменилось. Гройсман сделал тревожное заявление

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Правительству за четыре года не удалось изменить качество жизни украинцев. Об этом в ходе конференции по вопросам реформ в Украине заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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"За четыре года нам не удалось изменить качество жизни украинцев… Для нас чрезвычайно важное задание — это создать такие системы жизни, которые позволят украинцам почувствовать себя достойно… Мы пока не смогли реализовать тот амбициозный план, который бы дал возможность сегодня обеспечить устойчивый и быстрый экономический рост, который отвечает интересам и возможностям Украины", — сказал премьер.

При этом Гройсман отметил, что четыре из пяти критериев для улучшения качества жизни правительству все же удалось изменить. В частности, это пенсионная система, система образования и здравоохранения, а также закон, который "должен искоренить коррупцию в государственном секторе" — закон о приватизации.

Вместе с тем Гройсман подчеркнул, что экономика Украины демонстрирует рост в течении восьми кварталов подряд.

Глава правительства также напомнил, что в 2018 году прогнозируемый рост ВВП составляет 3%, однако возможен и больший рост — до 6%.

Напомним, ранее в Киеве состоялись переговоры премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с главой миссии Международного валютного фонда Роном ван Руденом.

Миссия МВФ начала свой визит в Украину 12 февраля.