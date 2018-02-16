Мы заказали вам гробик... "Весна реформ" от Гройсмана В.Б.

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

Кстати, об "осени реформ". Данная фраза, произнесенная Петром Порошенко в ходе Давосского экономического форума, ставшего наиболее провальным для украинской делегации с 2015 года, совершенно не убедила потенциальных инвесторов. Сколько-нибудь значимых результатов в виде хотя бы подписанных инвестиционных меморандумов украинская делегация привезти обратно в Киев не сумела. Стороны отделывались ни к чему не обязывающими заявлениями, предпочтя не подписывать никаких документов. Даже сеть кофеен "Starbucks" опровергла слова мэра Киева Виталия Кличко о планах заходить на украинский рынок (такие вот инвестиции, ага). Зарубежные инвесторы достойно оценили прошлогодние украинские "реформы", вложив на 29,4% меньше в отечественную экономику за прошлый год по сравнению с 2016-м (в абсолютных значениях – $2,3 млрд, согласно данных Нацбанка).

В том, что украинцев действительно ожидает "весна реформ", сомнений действительно нет – этим термином в Украине отныне называется урезание социального пакета для населения и поднятие тарифов.

С весны, по всей видимости, будет "реформирована" цена на природный газ для населения и предприятий ТКЭ – минимум на 8%, при себестоимости природного газа украинской государственной добычи, покрывающего 80-85% бытовых нужд, максимум в $80 за тысячу кубометров с учетом налогов и инвестиционной составляющей. Это потянет за собой подорожание стоимости горячей воды и отопления. А в связи с переходом на т. н. стимулирующее тарифообразование для облэнерго (RAB-тарифы) поднимутся цены на электрическую энергию.

Своего часа в комитетах Верховной Рады ожидают изменения в Кодекс законов о труде и в Жилищный кодекс, по итогам утверждения которых украинцев смогут загнать в трудовое и коммунальное рабство соответственно. Если в советское время был популярен лозунг "Сильным – работу, слабым – заботу", то "реформаторские" правительства Яценюка и Гройсмана следуют куда более прозаичному принципу: "Сильных – в рабы, слабых – в гробы".

В сущности, какие-либо реальные реформы нынешние власти могли проводить лишь в первые полтора года своего правления (и этого срока было вполне достаточно) – до тех пор, пока в обществе сохранялся относительно высокий уровень поддержки, Запад был максимально благосклонен к Киеву, а в парламенте существовала устойчивая коалиция. Утратив все вышеперечисленное, власть имущие уже и не думали ни о каких реформах, сконцентрировавшись на консервации правящего режима с целью политического выживания и крупномасштабного присвоения коррупционной ренты.

Даже если представить на минуту, что у правительства найдется политическая воля для начала реальных реформ, все здравые инициативы будут торпедированы конкурирующими финансово-политическими группировками и будут саботироваться на всех управленческих уровнях. Чиновники ныне сосредоточились на внутриэлитных конфликтах всех против всех и на личном выживании – Минфин воюет с ГФС, Минэнергоугля — с "Нафтогазом", ГПУ — с НАБУ и так далее. А ведь это наиболее благоприятные условия для коррупции, которая цветет буйным цветом, несмотря на то, что с ней начали "бороться" уже все кому не лень.

В планах Гройсмана на осень сказано, что ускорение роста ВВП до 5-7% будет обеспечено за счет "прозрачной приватизации и стимулирования инвестиций", "дальнейшего строительства инфраструктуры", "поддержки экспорта", "развития промышленности", "государственной поддержки малого и среднего бизнеса", "создания условий для выхода бизнеса из тени" и т. д. Принимая во внимание тот факт, что с 2014 года правящая верхушка занималась и продолжает заниматься ровно противоположными вещами, анонсированные планы Гройсмана в лучшем случае являются политико-экономическим манифестом, щедро приправленным популизмом. Хотя, может, действующий премьер-министр собирается в самостоятельное политическое плавание в 2019 году?

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Особый акцент в программе Владимира Борисовича сделан на дерегуляции. Логичнее было бы проводить "дедерегуляцию", вспоминая "реформу дерегуляции" петренковского Минюста, повлекшую за собой взрывной рост количества случаев рейдерства и отмену многочисленных инструкций, нормативов, стандартов, призванных обеспечить безопасное взаимодействие человека с техносферой. Параллельно планируется упразднение "устаревшего советского законодательства" – вот только возникший правовой вакуум наверняка будет заполнен коррупцией, правовым нигилизмом, волюнтаризмом чиновников и прочим.

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В общем, вспоминая слова сатирика Жванецкого, пора не просто делать, в лучшем случае, косметические изменения, а пора "что-то в консерватории подправить". В Украине еще есть толковые эксперты, которые могут предложить эффективную программу выхода из нынешней ситуации, вот только нужна ли таковая политическому классу?