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    Все может стать еще хуже. Гройсман сделал тревожное заявление по ситуации в Украине

    (обновлено: )1543129
    Гройсман призвал депутатов поддержать изменение избирательной системы для невозможности "покупки" голосов избирателей, реализовать конституционную реформу для перехода от президентско-парламентской республики к парламентско-президентской.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Украина еще не прошла точку невозврата в проведении реформ, в связи с чем ситуация может измениться в худшую сторону, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

    Национальная академия наук Украины
    Украинское фото
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    "За последние четыре года мы сделали много, но точно могу сказать, что и мало. Мы еще не прошли точку невозврата, все еще может измениться", — сказал он, передает uaprom.

    В связи с этим Гройсман призвал народных депутатов поддержать изменение избирательной системы для невозможности "покупки" голосов избирателей, реализовать конституционную реформу для перехода от президентско-парламентской республики к парламентско-президентской и поддержать важнейшие реформы для обеспечения экономического роста.

    "Мы все имеем шанс войти в историю как те, кто не просто рекламировал, а построил сильную экономику государства. Я готов служить этим целям. Давайте вернем чувство достоинства украинцам. Люди едут работать за границу, потому что хотят вернуть уважение, а не только за деньгами. Мы должны вернуть это уважение украинцам", — подчеркнул премьер.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что примет решение про баллотирование на второй президентский срок через полгода, когда стартует избирательный цикл.

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