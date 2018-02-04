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    Россия

    В РФ прокомментировали требования Украины реформировать СБ ООН

    (обновлено: )803310
    По мнению российского сенатора, "украинские дипломаты могут разбить себе лоб в попытках "реформировать" СБ ООН, чтобы лишить Россию права вето, но их усилия обречены".
    Заседание СБ ООН
    @UKRinUN

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. 

    Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Резолюция ПАСЕ для Украины и РФ. Опрос экспертов
    Российский сенатор Алексей Пушков считает требования Украины реформировать Совет Безопасности ООН по использованию права вето глупой и безнадежной затеей.

    "Украинские дипломаты могут разбить себе лоб в попытках "реформировать" СБ ООН, чтобы лишить Россию права вето, но их усилия обречены. Кто же даст им поставить под сомнение особую прерогативу великих держав? Глупая безнадежная затея", — написал он в Twitter.

    Ранее делегация Украины в ООН потребовала реформировать Совет Безопасности организации, прежде всего изменив процедуры применения права вето.

    Совет Безопасности ООН – постоянно действующий орган Организации Объединенных Наций, на который, в соответствии со статьей 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Относится к числу шести главных органов ООН. Правом вето, блокирующим любую резолюцию Совбеза ООН, обладают Великобритания, КНР, Россия, США и Франция.

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