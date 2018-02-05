Атака и контратака. Реформы в Румынии идут вразрез с требованиями ЕС

РИА Новости Украина

Письмо председателей Совета Европы по изменению юстиционного законодательства Румынии получило продолжение. В свою очередь, главы обеих палат румынского парламента передали ответ, преисполненный серьезности и величия. В нем объясняется, что "выработка и оценка содержания законов была произведена с соблюдением конституционных требований" была "подвержена контролю, реализованному Конституционный судом Румынии, пишет Драгош Думитриу для Sputnik Молдова.

"В соответствии с конституционным контролем Конституционный суд Румынии проверяет как приверженность фундаментальным законам, так и соблюдение стандартов Венецианской комиссии", — отмечено в ответе глав обеих палат румынского парламента.

Более того, вещают румынские власти, реформа юстиционного законодательства преследовала, в первую очередь, цель "введения в национальное законодательство стандартов европейского уровня, рекомендаций Венецианской комиссией в отношении классификации статуса прокуроров и судей и в отношении независимости судебной системы".

Но кроме такой вот контратаки высшие чиновники Румынии выразили и собственную точку зрения на вещи, которые Юнкер и Тиммерманс подвергали критике.

"Выражаем озабоченность касательно некорректного вида, в котором была проинформирована Европейская комиссия по вопросу о транспарентности дебатов на тему юстиции в Румынии", — пишут Тэричану и Драгня, подчеркивая, что "парламентские дебаты длились четыре месяца и транслировались онлайн на сайте Палаты депутатов на протяжении всего периода обсуждения.

Плюс ко всему, главы Совета Европы еще до решения Конституционного суда высказались по изменению трех законов по реформе юстиции — "прогрессивном механизме по конституционному контролю за изменениями трех законов, который должен утвердить Конституционный суд", как подчеркивали румынские власти предержащие.

Сразу же после этого письма европарламентарий Моника Маковей ядовито отреагировала: "Остановите изменение уголовного кодекса, иначе нас из-за этого выгонят из ЕС!".

Маковей резюмирует тему коррупции "банды Драгни-Тэричану" или "их про-коррупционной банды против юстиции". Но интересно то, что Маковей говорит дальше.

"Однако, как бы ни пытались Социал-демократическая партия, Альянс либералов и демократов за Европу (оригинальная аббревиатура — ALDE — ред.) и телеканалы уголовных магнатов скрыть реальность, все это прекрасно видно в Брюсселе", — заявила Маковей.

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Это интересно, так как идея того, что "все видно из Брюсселя" не означает, что Совет Европы следил за онлайн-дебатами, о которых говорят Драгня и Тэричану, а о том, что у СЕ — свои источники информации. И здесь как раз применимо изречение глав румынских парламентских палат: "Еврокомиссия была информирована неверно".

Хорошо, но здесь напрашивается вопрос — в условиях, в которых у Румынии есть свой еврокомиссар по развитию в лице социал-демократки Корины Крецу, журналиста по образованию, то есть, работающей в сфере информации, — может ли Моника Маковей и другие оппозиционеры дезинформировать Комиссию как им вздумается?!

"По отставке Корины Крецу с поста еврокомиссара — если она не в состоянии представлять им реальную картину событий в Румынии, значит, пришло время уходить", — объявил один известный политолог. Реакция поражает, но не заканчивается на этом.

"Социал-демократическая партия, ALDE и Венгерский демократический союз Румынии подвергают Румынию и ЕС опасности", — также пишет Моника Маковей, вспоминая, что 29 января будет голосование Комиссии по гражданским свободам по "выработке процедуры, предусмотренной ст. 7 Договора ЕС" в отношении Польши. "Драгня, Тэричану и Со приведут нас к этому?", вопрошает Маковей и добавляет: "Перестанем ли мы быть страной-членом ЕС благодаря большинству голосов правительств и президентов стран ЕС?".

Иными словами, альтернатива ряда больших проблем для Румынии, — политических и не только, — раскрывается во всей своей красе по причине "дезинформации Еврокомиссии", как утверждают Драгня и Тэричану?! Все это кажется невероятным при условии присутствия в Совете Европы Корины Крецу, а также при условии финансирования Службы внешней разведки. То есть, мы финансируем спецслужбу, а Румынии пускают пыль в глаза "дезинформацией"?!

"Отставка руководства Службы внешней разведки и глав контрразведки Румынской службы информации, которых обслуживают два ведомства, из года в год проедающие кучу денег?", — вопрошает случайный аналитик.

Или, возможно речь не о дезинформации, а о злой воле Брюсселя, которому снова нужно анализировать, почему и для чьей пользы возникло такое отношение со стороны глав СЕ.

Имеет ли вся эта ситуация связь с предстоящей сменой ротационного председательства в ЕС? Должна ли Румыния вступить в эту должность притихшей? Когда закончится это "Механизм сотрудничества и проверки"? Вне всякого сомнения, перед лицом всех доказательств, предоставленных Комиссией и сильными мира сего, кажется, что руководство европейского сообщества (не Корина Крецу, к сожалению) должно серьезно подумать над тем, чтобы отозвать "Механизм сотрудничества и проверки".

Если мы придем к ситуации, в которой оказалась "санкционная" Польша, чем мы еще рискуем? Что произойдет, если на базе недоказанных и всегда неясных обвинений со стороны Европы Румыния не сможет принять "ротационное председательство"?

В этом случае, будем уверены, найдутся в Румынии те, что попросит евроструктуры отозвать у страны это право, мотивируя это, конечно же, рефреном Дранги-Тэричану.

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