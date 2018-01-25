В Румынии задержали экс-главу "Укрспирта" - ГПУ

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КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Румынии задержали экс-главу "Укрспирта" Михаила Лабутина. Об этом "РБК-Украина" сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

В начале декабря 2014 руководитель "Укрспирта" Михаил Лабутин был объявлен в розыск, его подозревали в растрате 172,5 млн гривен средств госпредприятия и уклонении от уплаты налогов на сумму 28,2 млн грн.

Лабутин скрывался от правоохранителей на больничной койке в Центре кардиологии и кардиохирургии. 19 декабря Лабутин сбежал из клиники при поддержке бойцов батальона "Айдар".

Ранее сообщалось, что подозреваемого в подготовке покушения на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова задержали в Румынии. По данным заместителя генпрокурора Анатолия Матиоса, это экс-руководитель государственного предприятия "Укрспирт".