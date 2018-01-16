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    Овцы разрушили систему противоракетной обороны НАТО в Румынии

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    НАТО: надо или не надо? (308)

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    По словам представителя местной власти, овцы не похожи на людей, они не соблюдают правила, они идут к местам с активными датчиками безопасности, затрагивающие ограждения и запускают систему тревоги.
    Овцы разрушили систему противоракетной обороны НАТО в Румынии
    Спутник Молдова

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В румынском селе Стоенешть уезда Олт американская система ПРО для защиты стран НАТО от баллистических ракет оказалась под угрозой из-за стада овец, сообщает SG News.

    Первый объект системы ПРО НАТО в Румынии. Видео
    Канал Commander на Youtube
    Первый объект системы ПРО НАТО в Румынии

    Между военными и пастухом возник спор. Местные власти встали в защиту животных.

    "Овцы не похожи на людей, они не соблюдают правила. Они идут к местам с активными датчиками безопасности, затрагивающие ограждения и запускают систему тревоги", — сказал представитель местной власти.

    Хозяина стада попросили переместить отару. Тот отказался, ссылаясь на то, что построил его еще до появления там американцев. Также он заявляет, что не покинет место без достойной компенсации.

    Ранее сообщалось, что первый объект системы противоракетной обороны (ПРО) НАТО в Восточной Европе заработал на бывшей военно-воздушной базе Девеселу на юге Румынии.

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