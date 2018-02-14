Гройсман признал, что Украина не может прожить без внешней финподдержки

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Украина сегодня не может прожить без внешней финансовой поддержки, поскольку вынуждена отдавать многомиллиардные внешние долги, заявил в среду премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня мы тратим 130 миллиардов гривен на обслуживание внешних долгов. Мы сегодня пока что не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки", — сказал Гройсман на заседании правительства, трансляция которого шла на сайте Кабмина.

По его словам, причина этой ситуации кроется в том, что предыдущая власть накопила очень большие внешние долги, которые нынешней власти приходится отдавать.

"В период с 2007 до 2013 год Украина нарастила долг с 14 до 60 миллиардов долларов, тогда как в тяжелые времена — в период с 2014 по 2017 год — долг вырос только на 5 миллиардов. Это огромная цифра, которая является грузом для бюджета каждой украинской семьи. Наша задача сегодня — экономика должна расти, мы должны больше зарабатывать денег в бюджет, мы должны развивать страну, создать новые стандарты жизни и вернуть эти долги, чтобы Украина была свободна от долгов", — сказал Гройсман.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, Гройсман говорил о первом полугодии.

Напомним, ранее в Киеве состоялись переговоры премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с главой миссии Международного валютного фонда Роном ван Руденом.

Миссия МВФ начала свой визит в Украину 12 февраля.

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