Я памятник себе... Репутация Порошенко трещит по швам

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В Украине вслед за "деньгами Януковича" зарождается новый мем — "деньги Порошенко".

Бывший президент отметился в языке в связи со скандально-спорным долгом Украины перед РФ на 3 млрд долларов, а также делом о 1,5 миллиардах, которые тихо, но также не без проблем спецконфисковали украинские силовики. А деньги нынешнего президента, как показывает практика, могут не только находиться в оффшорах, но еще и оказаться "непрозрачными".

Отдых и оффшоры

Предвыборный 2018 год стартовал для украинского главы государства проблемно. По имиджу президента били со всех сторон: Al Jazeera раскрыла детали засекреченной спецконфискации "денег Януковича", затем вспыхнул "мальдивский скандал", а после подоспела и публикация Deutsche Welle о "непрозрачном бизнесе" Порошенко в Германии…

Но если в случае с публикацией Al Jazeera под подозрение и стрелы критики попало окружение президента (в первую очередь, глава Нацбанка Валерия Гонтерева и генеральный прокурор Юрий Луценко), а отдых на Мальдивах — скорее вопрос морали, то новые финансовые разоблачения Порошенко бьют по нему лично. В том числе — политически.

Проваленный тест на прозрачность

В материале DW отмечается, что украинский президент запомнился миру как один из фигурантов скандала вокруг публикации "панамских досье", когда оказался одним из самых высокопоставленных политиков, фамилии которых всплыли в связи с сомнительными операциями с использованием оффшорных компаний.

В Германии этот оффшорный скандал заставил политиков действовать и ускорил создание реестра прозрачности владельцев фирм, чего требовала директива Евросоюза по борьбе с отмыванием денег. В результате, пишут авторы статьи, Петру Порошенко и его партнёрам, которые через оффшорные компании владеют заводом в Германии, выпало испытание на прозрачность: готовы ли они отказаться от анонимности и внести свои фамилии в реестр? Но похоже, что украинские инвесторы провалили этот тест, — делают вывод журналисты.

Токсичный президент

Украинское общество в целом уже устало от волн разоблачений и компромата и вряд ли отреагирует на новые "теневые" подробности о бизнесе Порошенко. Но иначе может поступить Запад и его элиты, считает политолог Алексей Якубин.

"Запад в последнее время все чаще понимает, что Порошенко превращается в такой чемодан без ручки. Он в какой-то мере воспринимался как креатура Запада, и он на этом играл внутри страны. А, с другой стороны, для западных лидеров эти скандалы делают Порошенко более токсичным", — говорит эксперт.

При этом бросить Порошенко Запад не может — вложили очень много сил, поддержки. Но в то же время Порошенко становится "не то что изгоем, но с ним не очень престижно встречаться: если есть возможность не встретиться — с ним уже не встречаются", отмечает политолог.

Запад ищет альтернативу?

Главным же эффектом от скандалов с украинским президентом, по мнению Якубина, стало то, что Порошенко уже не воспринимается как единый возможный кандидат на выборах 2019 года.

"Для Порошенко очень опасно, что он теряет главный козырь, который у него был. Коррупционные скандалы приводят к тому, что он становится менее рукопожатием на Западе, и тем самым он теряет возможность говорить: "Может, я где-то и коррупционер, но у меня есть выход на Запад, умение работать с Западом". Для части избирателей, на самом деле, этот фактор очень важен. Этим Порошенко отличался от других политиков — говорил, что у меня есть контакт на Западе, поддержка", — заявил политолог.

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Но теперь все чаще глава государства перестает восприниматься как политик, имеющий четкий выход на Запад — а это ведет к его делегитимации здесь, в Украине, подчеркивает Якубин.

Хроника скандалов

Напомним, в апреле 2016 года Международный Консорциум журналистов-расследователей и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовали результаты расследования дел об оффшорах представителей мировой элиты, среди которых и президент Украины Порошенко.

Скандал разгорелся благодаря расследованию СМИ, основанному на документах панамской юрфирмы Mossack Fonseca, которые анонимный источник "слил" немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

Как следует из публикаций, Порошенко до сих пор не передал свои активы в траст, однако начал реструктуризацию своих активов Roshen, создав для этого три оффшорные компании.

Позднее, в ноябре 2017 года, глава государства стал фигурантом нового оффшорного скандала. Накануне одновременно 400 журналистов из 67 стран опубликовали материалы о финансовых тайнах чиновников, поп-звезд и других известных людей.

Доступ к документам предоставил неизвестный источник. Он поделился с немецкой газетой Süddeutsche Zeitung миллионами документов о владельцах оффшорных фирм на экзотических островах – Кайманах, Бермудах, Британских Виргинских и других. Новое глобальное журналистское расследование назвали Paradise Papers.

Кроме Порошенко, в документах также фигурируют фамилии и других украинских чиновников.