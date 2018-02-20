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    Гройсман "уел" журналиста, потребовав извинений

    (обновлено: )34001
    Пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук обнародовал видео, на котором его шеф заключает "пари" с журналистом, утверждающим, что глава правительства путешествует под другой фамилией.
    Facebook Василь Рябчук

    Премьер-министр Владимир Гройсман потребовал от известного журналиста Михаила Ткача принести извинения, если информация, распространенная им, не подтвердится. Речь идет о зарубежных перелетах главы правительства под другой фамилией. 

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    "Час назад на Международной встрече по вопросам реформ к премьер-министру подошел журналист Михаил Ткач и привел "факты", которые абсолютно не соответствуют действительности. Когда премьер попросил у журналиста обещание, что тот публично извинится, если его "факты" окажутся ложью, Михаил Ткач на обещание так и не решился", — написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук.

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    "Чтобы избежать манипуляций и инсинуаций, преподаю несмонтированное полное видео разговора", — добавил он, разместив соответствующее видео.

    На видео Гройсман отрицает авиаперелеты под чужим именем, а также утверждает, что всего его расходы прозрачны, а доходы —задекларированы. "У меня нет никакой необходимости заниматься отмыванием денег. это является для меня принципиально важным", — сказал премьер.

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    Также Гройсмана предложил Ткачу принести извинения если он не сможет доказать правдивость распространенной им информации. Сам журналист пока не комментировал заключенное с главой правительства "пари". 

    Напомним, ранее журналисты выяснили, что президент Петр Порошенко провел новогодний отпуск на Мальдивах, куда он прибыл под другим именем. 

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