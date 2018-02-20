Гройсман "уел" журналиста, потребовав извинений

Премьер-министр Владимир Гройсман потребовал от известного журналиста Михаила Ткача принести извинения, если информация, распространенная им, не подтвердится. Речь идет о зарубежных перелетах главы правительства под другой фамилией.

"Час назад на Международной встрече по вопросам реформ к премьер-министру подошел журналист Михаил Ткач и привел "факты", которые абсолютно не соответствуют действительности. Когда премьер попросил у журналиста обещание, что тот публично извинится, если его "факты" окажутся ложью, Михаил Ткач на обещание так и не решился", — написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук.

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"Чтобы избежать манипуляций и инсинуаций, преподаю несмонтированное полное видео разговора", — добавил он, разместив соответствующее видео.

На видео Гройсман отрицает авиаперелеты под чужим именем, а также утверждает, что всего его расходы прозрачны, а доходы —задекларированы. "У меня нет никакой необходимости заниматься отмыванием денег. это является для меня принципиально важным", — сказал премьер.

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Также Гройсмана предложил Ткачу принести извинения если он не сможет доказать правдивость распространенной им информации. Сам журналист пока не комментировал заключенное с главой правительства "пари".

Напомним, ранее журналисты выяснили, что президент Петр Порошенко провел новогодний отпуск на Мальдивах, куда он прибыл под другим именем.