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    Корнейчук: схожесть и отличия выборов в Италии и в Украине

    (обновлено: )17830
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук прокомментировал прошедшие в Италии парламентские выборы, отметив феномен "Движения пяти звезд". Эксперт считает, что итальянская ситуация схожа с украинской.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Мировые тренды: угрозы Трампа, выборы в Италии и судьба коалиции в ФРГ

    В минувшее воскресенье в Италии прошли досрочные парламентские выборы, в которых, по данным ЦИК страны, побеждает коалиция правоцентристских партий "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, "Лига Севера", "Братьев Италии" и "Мы с Италией" с 37,49% голосов. На втором месте "Движение пять звезд" – 30,98%. На третьем — правящая Демократическая партия с разгромным результатом в 19,72%.

    Напомним, что по итогам выборов в Италии будет сформировано новое правительство.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук проанализировал предварительные результаты итальянских выборов, отметив достижения "Движения пяти звезд". 

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    "С интересом наблюдал за выборами в Италии. Согласно экзитполам, наибольшее количество голосов набирает протестная партия "Пять звезд" — 31,8% Причем партия улучшила свой результат по сравнению с 2013-м, когда получила 25,5%. Да, "Пять звезд" не сможет пока сформировать правительство, поскольку проигрывает "правоцентристской" коалиции из трех партий ("Вперед, Италия!" Берлускони, "Лига Севера" и "Братья Италии")", — уточнил Корнейчук на своей странице в Facebook.

    Флаг Италии
    RIA News Дмитрий Коробейников | Перейти в фотобанк
    Выборы в Италии: риски существуют

    Он напомнил, что "Движение пяти звезд" было создано в 2009 году популярным блогером Беппе Грилло.

    "Это пример того, как простые люди и реальные лидеры общественного мнения в Интернет/СМИ могут "с нуля" создать партию, независимую от крупного капитала. Пример того, когда люди устают от классических партий со всеми их атрибутами и "договорняками" — и создают общественное движение с низу, где каждый может поделиться своими идеями. Партию без иерархии, четкими смыслами и без конкретного одного лидера. Партию, реально отражающую запрос большей части общества на изменения в стране. Партию, которая на практике показывает, как провести "перезагрузку" старых элит, кочующих в парламент из созыва в созыв и только ухудшающих жизнь страны", — разъяснил аналитик.

    По мнению Корнейчука, ситуация в Италии во многом похожа на украинскую.

    Скриншот с сайта Facebook

    "И вопрос в том: когда появится наш аналог движения "Пяти звезд"? И появится ли вообще при пассивности нашего народа, привыкшего ничего не делать и ждать очередного политического "мессию"?" — задается вопросом аналитик.

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