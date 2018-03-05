Корнейчук: схожесть и отличия выборов в Италии и в Украине

РИА Новости Украина

В минувшее воскресенье в Италии прошли досрочные парламентские выборы, в которых, по данным ЦИК страны, побеждает коалиция правоцентристских партий "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, "Лига Севера", "Братьев Италии" и "Мы с Италией" с 37,49% голосов. На втором месте "Движение пять звезд" – 30,98%. На третьем — правящая Демократическая партия с разгромным результатом в 19,72%.

Напомним, что по итогам выборов в Италии будет сформировано новое правительство.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук проанализировал предварительные результаты итальянских выборов, отметив достижения "Движения пяти звезд".

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"С интересом наблюдал за выборами в Италии. Согласно экзитполам, наибольшее количество голосов набирает протестная партия "Пять звезд" — 31,8% Причем партия улучшила свой результат по сравнению с 2013-м, когда получила 25,5%. Да, "Пять звезд" не сможет пока сформировать правительство, поскольку проигрывает "правоцентристской" коалиции из трех партий ("Вперед, Италия!" Берлускони, "Лига Севера" и "Братья Италии")", — уточнил Корнейчук на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что "Движение пяти звезд" было создано в 2009 году популярным блогером Беппе Грилло.

"Это пример того, как простые люди и реальные лидеры общественного мнения в Интернет/СМИ могут "с нуля" создать партию, независимую от крупного капитала. Пример того, когда люди устают от классических партий со всеми их атрибутами и "договорняками" — и создают общественное движение с низу, где каждый может поделиться своими идеями. Партию без иерархии, четкими смыслами и без конкретного одного лидера. Партию, реально отражающую запрос большей части общества на изменения в стране. Партию, которая на практике показывает, как провести "перезагрузку" старых элит, кочующих в парламент из созыва в созыв и только ухудшающих жизнь страны", — разъяснил аналитик.

По мнению Корнейчука, ситуация в Италии во многом похожа на украинскую.

Скриншот с сайта Facebook

"И вопрос в том: когда появится наш аналог движения "Пяти звезд"? И появится ли вообще при пассивности нашего народа, привыкшего ничего не делать и ждать очередного политического "мессию"?" — задается вопросом аналитик.